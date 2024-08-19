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檢察事務官工作太累昨不幸辭世 法務部：從優撫卹

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台南地檢署檢察事務官陳錫賢疑似因工作太累昨天辭世，法務部長鄭銘謙獲訊後，第一時間指示檢察長鍾和憲協助家屬妥善料理後事；法務部今天表示，將請人事單位研議對陳的家屬從優撫卹。

陳錫賢的服務資歷超過20年，工作認真、勤快，同事突聞此一聞噩耗都表示遺憾，而陳的遺孀並發文向陳的同事說明。

陳妻表示「各位錫賢的好同事們晚安。我是陳錫賢的太太，錫賢在8月17日支援專案行動後在凌晨兩點返家。返家後因為身體不適，我緊急替他送了急診。急診室待了六小時候回家，等待明天8月19日下午回診。可惜，他等不到明天，在8月18日下午，我發現他休息時失去生命跡象，緊急送醫。在剛剛宣布急救無效，因為死因不明，所以待司法相驗。」

陳妻說「我想跟大家說一聲，陳錫賢要永遠跟台南地檢署請假了。雖然非常難以接受，我還是堅強帶著兩位孩子，跟事務官室的各位，表達這段近二十年歲月的感謝！」、「 接下來可能會需要各位的幫忙，我對錫賢在署裡的事務不熟，還盼各位多海涵！」

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

台南 同事

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