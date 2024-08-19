快訊

昔日同事訝異！賴清德愛將李孟諺爆婚外情 曾做縮胃手術「胖叔變型男」

菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

代理新竹市長不到1月…邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

Lin bay好油自導自演恐嚇 律師團質疑檢方誘導式訊問

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年自爆遭網友恐嚇，檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，遭依偽造私文書、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。林裕紘及許哲賓今出庭應訊，其律師認為檢方訊問林裕紘妻子時以誘導式問話，林妻並無表示對恐嚇簡訊感到害怕，僅「一點點擔心」，主張不構成刑法恐嚇危安罪要件。

林裕紘今年9月21日與許哲賓共同謀議，先由許在新北市永和區咖啡廳，利用店內無線網路登入，移至境外IP再以「何可恩」帳號私訊傳送相關恐嚇訊息給「Lin bay好油」粉專，林同月22日上節目時公開透露遭恐嚇，引起社會大眾軒然大波。

林裕紘向警方提告後，檢警展開調查，卻發現他和許哲賓2人以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及妻小等不實訊息、博取同情，以VPN軟體跳板至境外IP規避查緝，依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。

前一次開庭許哲賓針對檢方起訴恐嚇危害安全罪嫌，主張自己和林裕紘相處過程中，得知林和妻子感情融洽，基於常理以為林有和妻子事先告知相關作為，主觀上並沒有要共同恐嚇林家人的意思，因此才會從臉書以「何可恩」的名字傳送相關私訊給好油粉專。

今桃園地院續開準備庭，林裕紘及許哲賓帶著4名辯護律師出庭應訊，聲勢浩大，針對恐嚇危害安全罪嫌，其律師認為檢方訊問林裕紘妻子時以誘導方式問話，當庭要求勘驗偵訊畫面，指出林妻並無表示對於恐嚇簡訊感到害怕，僅說「一點點擔心」。

對此法官當庭回放林裕紘妻子的偵訊影片，被問到收到恐嚇簡訊消息時的想法，她表示「會擔心，要講到害怕好像…」後續則未答完。法官認為，檢察官詢問林妻的方式為一問一答，語氣溫和，且證人在過程中皆有看著筆錄確認內容，亦是符合自己自由意識回答，並無誘導式訊問。

不過律師主張影片中檢方問話插話，並非真的一問一答，而林妻在偵查時未流露害怕的情緒反應，經檢方以「對方在暗你在明」的問題誘導，才表示會擔心，但認為林妻並未因此心生畏懼。

辯護律師再指，去年9月25日林妻曾向桃市刑大表示不需報警，直到10天後也向警方表示「只比平常多一點點擔心」，經偵訊過程中經檢方確認3、4輪是否害怕，林妻皆未表明說有，因此主張不符合刑法恐嚇危安罪要件。

臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年遭網友恐嚇，檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，遭依偽造私文書、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。記者周嘉茹／攝影
臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年遭網友恐嚇，檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，遭依偽造私文書、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。記者周嘉茹／攝影

律師 恐嚇 林裕紘

延伸閱讀

林郁婷遭川普質疑變性人 翁曉玲呼籲政府：拿出釋憲速度提告

柯文哲請黃珊珊主持善後 謝立功見「唯一召集人」：會真心檢討？

柯文哲要黃珊珊負責善後小組 綠議員諷「假改革、真保珊」

不甩蔡壁如？ 柯文哲：黃珊珊負責善後啟動黨務改革

相關新聞

Lin bay好油自導自演恐嚇 律師團質疑檢方誘導式訊問

臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年自爆遭網友恐嚇，檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，遭依偽造...

女友遲到不耐久候 高雄男開車撞她又輾過

劉姓男子不滿葉姓女友遲到，去年8月開車撞倒葉女，再將葉女輾過導致業重傷送醫，急救後撿回一命，高雄地院審理時，依殺人未遂罪...

北市酒店見越南女陪侍6人是女大生 警臨檢躲後門樓梯間

台北市錦州街皇冠酒店，8月17日遭警方臨檢查獲多達20名越南妹坐檯「公關小姐」，其中有6名持學生簽證的越南女大生，全數躲...

23年前偷渡對岸 得病為求生拿假護照回台 被判1年1月

男子吳欽田23年前因偽造有價證券案遭台北地檢署通緝，他搭船偷渡至中國大陸，2016年間以2千元人民幣請綽號「阿財」的人偽...

檢察事務官工作太累昨不幸辭世 法務部：從優撫卹

台南地檢署檢察事務官陳錫賢疑似因工作太累昨天辭世，法務部長鄭銘謙獲訊後，第一時間指示檢察長鍾和憲協助家屬妥善料理後事；法...

為了1萬元 男子當詐騙車手被判刑1年3月

詐騙集團成員假冒某投資公司名義，向許姓男被害人佯稱投資股票可獲利，再由陳姓男取款車手冒充收款人員，在台南市佳里區 超商前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。