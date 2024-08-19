Lin bay好油自導自演恐嚇 律師團質疑檢方誘導式訊問

臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘去年自爆遭網友恐嚇，檢警查出為國民黨前黨工許哲賓涉嫌協助林自導自演，遭依偽造私文書、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。林裕紘及許哲賓今出庭應訊，其律師認為檢方訊問林裕紘妻子時以誘導式問話，林妻並無表示對恐嚇簡訊感到害怕，僅「一點點擔心」，主張不構成刑法恐嚇危安罪要件。

林裕紘今年9月21日與許哲賓共同謀議，先由許在新北市永和區咖啡廳，利用店內無線網路登入，移至境外IP再以「何可恩」帳號私訊傳送相關恐嚇訊息給「Lin bay好油」粉專，林同月22日上節目時公開透露遭恐嚇，引起社會大眾軒然大波。

林裕紘向警方提告後，檢警展開調查，卻發現他和許哲賓2人以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及妻小等不實訊息、博取同情，以VPN軟體跳板至境外IP規避查緝，依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌起訴。

前一次開庭許哲賓針對檢方起訴恐嚇危害安全罪嫌，主張自己和林裕紘相處過程中，得知林和妻子感情融洽，基於常理以為林有和妻子事先告知相關作為，主觀上並沒有要共同恐嚇林家人的意思，因此才會從臉書以「何可恩」的名字傳送相關私訊給好油粉專。

今桃園地院續開準備庭，林裕紘及許哲賓帶著4名辯護律師出庭應訊，聲勢浩大，針對恐嚇危害安全罪嫌，其律師認為檢方訊問林裕紘妻子時以誘導方式問話，當庭要求勘驗偵訊畫面，指出林妻並無表示對於恐嚇簡訊感到害怕，僅說「一點點擔心」。

對此法官當庭回放林裕紘妻子的偵訊影片，被問到收到恐嚇簡訊消息時的想法，她表示「會擔心，要講到害怕好像…」後續則未答完。法官認為，檢察官詢問林妻的方式為一問一答，語氣溫和，且證人在過程中皆有看著筆錄確認內容，亦是符合自己自由意識回答，並無誘導式訊問。

不過律師主張影片中檢方問話插話，並非真的一問一答，而林妻在偵查時未流露害怕的情緒反應，經檢方以「對方在暗你在明」的問題誘導，才表示會擔心，但認為林妻並未因此心生畏懼。