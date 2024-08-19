桃園男砸1萬2買假車牌上路 遭警AI巡防系統查獲喊後悔

桃園市一名28歲陳姓男子日前因違規遭吊扣車牌，異想天開在網路上花了1萬2千元買假車牌懸掛上路，昨上午開車出門遭蘆竹區警方以AI巡防系統發現當場查獲，除了要面對行政罰鍰，全案再依偽造特種文書罪嫌移送法辦。

蘆竹警分局南竹派出所昨中午12點多，行經蘆竹區南竹路二段時，巡邏車輛上的AI巡防系統偵測到前方一輛小客車車號異常，有懸掛假車牌的嫌疑，員警下車盤查，比對車輛車身號碼及車籍資料，與懸掛的車牌資料不符，立即呼叫線上警力到場支援。

對此28歲陳姓駕駛表示，日前車牌因違規遭吊扣，為了車輛能繼續使用，便在今年5月在臉書向不詳賣家以新台幣1萬2000元購買假車牌，並懸掛在該車，以為能瞞天過海，沒想到還是被警方查獲。陳男後悔表示因一時貪圖方便，遭警方查獲，除了要面對行政罰鍰外，還涉嫌偽造特種文書罪遭警方移送地檢署，悔不當初。