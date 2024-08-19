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女友遲到不耐久候 高雄男開車撞她又輾過

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

劉姓男子不滿葉姓女友遲到，去年8月開車撞倒葉女，再將葉女輾過導致業重傷送醫，急救後撿回一命，高雄地院審理時，依殺人未遂罪判劉男6年，劉男與檢方對於量刑不服均上訴，高雄高分院今認原審刑度無誤，維持6年徒刑。可上訴。

判決指出，劉男、葉女交往時常發生口角，案發前1個月，劉就曾向葉女恫嚇「我要讓妳生不如、死」、「妳不知道我在房間有裝攝影機嗎？我這都有妳的裸照捏，我再放到網路讓人家看」、「我再放在網路讓人家看啊」。

去年8月16日凌晨4時許，劉和葉女約好出門，雙方在車上發生口角，葉女不滿中途下車，劉卻開車加速撞倒葉女，見葉女倒地後，劉再開車將葉女輾過，葉女送醫後全身多處骨折，急救後才撿回一命。

案發後劉男自首，辯稱並非要撞死女友，是油門故障暴衝所致，但檢方當時根據監視器畫面，認為劉男撞倒葉女前，曾特意調整車行方向，且撞倒葉女第一時間未停車，反而朝葉女輾壓，依殺人未遂罪嫌將劉男起訴。

高雄地院審理時，葉女說劉男平常行為瘋瘋顛顛的，經常為了遲到問題爭吵，當天上車時，劉男還有拿電擊棒嚇她。

不過，劉在審理時認罪，法官考量他撞倒葉女後，有打電話呼叫救護車並向處理員警自首，符合減刑要件，依殺人未遂罪判他徒刑6年。

劉男與檢方對於量刑不服均上訴，高雄高分院合議庭認為一審對於量刑範圍妥適，駁回檢方、劉男上訴，維持一審6年刑度。可再上訴。

劉姓男子（左）凌晨開車撞傷女友，被法院判刑6年。記者林保光／翻攝
劉姓男子（左）凌晨開車撞傷女友，被法院判刑6年。記者林保光／翻攝

女友 殺人未遂 網路

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