快訊

16縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛恐下到晚上 低窪地區防淹水

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

京華城案黃珊珊駁牽線 游淑慧再爆：立院打架時她忙著看資料

為了1萬元 男子當詐騙車手被判刑1年3月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團成員假冒某投資公司名義，向許姓男被害人佯稱投資股票可獲利，再由陳姓男取款車手冒充收款人員，在台南市佳里區 超商前涉嫌向許收70萬元後，再把贓款交給詐團成員，陳獲得1萬元報酬。台南地院依詐欺取財罪，判處陳有期徒刑1年3月案可上訴。

判決說，陳於去年11月9日，經友人介紹加入詐欺集團擔任車手工作。詐團成員假冒某投資公司客服人員，自去年9月23日起，向許姓男被害人佯稱投資股票可獲利，許陷於錯誤，再由陳假冒他人姓名與許聯絡後，相約於去年11月9日9點35分，在台南市某超商門市，佯以投資公司收款人員名義，向許收取70萬元。

陳再依詐團成員指示，將收取款項交付給真實姓名年籍不詳男子，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向，並獲得1萬元款項報酬。許於同日下午驚覺受騙，報警法辦查獲陳涉案、南檢提起公訴。

法官審酌，陳加入此詐欺集團時年方18歲，正值青年，卻不思以正當方法賺取財物，為快速獲取金錢，加入詐欺集團擔任面交車手工作，並向被害人詐取金錢，考量犯罪後坦認包括參與犯罪組織、一般洗錢全部犯行，迄未與告訴人達成調解，也未賠償告訴人所受損害犯後態度，兼衡陳於整體犯罪中尚非最高決策者等一切情狀，量處其刑。

陳姓男子擔任詐騙取款車手，向被害人取得70萬元獲得1萬元，台南地院依詐欺取財罪，判處陳有期徒刑1年3月，案可上訴。 圖／本報資料照
陳姓男子擔任詐騙取款車手，向被害人取得70萬元獲得1萬元，台南地院依詐欺取財罪，判處陳有期徒刑1年3月，案可上訴。 圖／本報資料照

台南 詐欺 車手

延伸閱讀

租屋詐騙盛行 臉書社團美屋租金甜甜價 先付看屋訂金攏是假

模範計程車司機！載客發現「關鍵字」 報警活逮詐團車手

詐團騙高雄婦225萬 以為還有250萬可拿車手數鈔被逮

誤信臉書投資廣告 婦遭騙280萬…詐團一舉動她驚醒報警

相關新聞

女友遲到不耐久候 高雄男開車撞她又輾過

劉姓男子不滿葉姓女友遲到，去年8月開車撞倒葉女，再將葉女輾過導致業重傷送醫，急救後撿回一命，高雄地院審理時，依殺人未遂罪...

越南婦人照顧4月大女嬰...她拍頭、搖晃身體致死 判刑定讞

越南籍婦人麥氏受朋友委託照顧4個月大女嬰，見女嬰吐奶後沒有意識，貿然動手拍打頭部、搖晃身體，造成女嬰腦膜下出血、腦損傷等，送醫仍宣告不治，最高法院依過失致死罪判麥氏1年6月徒刑定讞。

為了1萬元 男子當詐騙車手被判刑1年3月

詐騙集團成員假冒某投資公司名義，向許姓男被害人佯稱投資股票可獲利，再由陳姓男取款車手冒充收款人員，在台南市佳里區 超商前...

贈屋安太座無效妻子鬧離婚 公公以「借名登記」討屋

父母買房助子女成家立業甚為常見，若子女把父母給的房產贈與另一半後兩人離婚，長輩就只能眼睜睜看著房產落入他人手中？北市林姓男子數年前打算結婚，其父兄大喜集資2000餘萬元買一戶公寓供林男夫妻居住，幾年後林男與妻子婚姻陷入危機，林為安妻子的心，將房子過戶給妻子「安太座」，但兩人關係還是無法改善，妻子也搬回娘家住還打離婚官司，林的父兄翻臉不認人，以當初買給林男的房子僅是「借名登記」，給其夫妻借住為由，控告媳婦要她把房子還回來……

「半價」出租雅房給女大生 70歲包租公性騷擾判刑

陳姓男子出租雅房給女大學生，被控藉口帶女大生熟悉環境、教廁所鎖門的機會性騷擾，陳否認犯罪，台北地院審理，根據監視畫面、女...

新北婦人家中跌倒…筷子插入耳中 家人急送醫拔除

北部一名婦人日前在家中客廳不慎踩空，竟意外讓筷子插入耳中，嚇壞家人趕緊送醫；經檢查以局部麻醉後拔除並縫合，恢復順利，三天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。