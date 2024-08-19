為了1萬元 男子當詐騙車手被判刑1年3月

詐騙集團成員假冒某投資公司名義，向許姓男被害人佯稱投資股票可獲利，再由陳姓男取款車手冒充收款人員，在台南市佳里區 超商前涉嫌向許收70萬元後，再把贓款交給詐團成員，陳獲得1萬元報酬。台南地院依詐欺取財罪，判處陳有期徒刑1年3月案可上訴。

判決說，陳於去年11月9日，經友人介紹加入詐欺集團擔任車手工作。詐團成員假冒某投資公司客服人員，自去年9月23日起，向許姓男被害人佯稱投資股票可獲利，許陷於錯誤，再由陳假冒他人姓名與許聯絡後，相約於去年11月9日9點35分，在台南市某超商門市，佯以投資公司收款人員名義，向許收取70萬元。

陳再依詐團成員指示，將收取款項交付給真實姓名年籍不詳男子，以此方式製造金流斷點，隱匿犯罪所得去向，並獲得1萬元款項報酬。許於同日下午驚覺受騙，報警法辦查獲陳涉案、南檢提起公訴。