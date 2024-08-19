「半價」出租雅房給女大生 70歲包租公性騷擾判刑

陳姓男子出租雅房給女大學生，被控藉口帶女大生熟悉環境、教廁所鎖門的機會性騷擾，陳否認犯罪，台北地院審理，根據監視畫面、女大生提出對話紀錄認定陳犯罪，依2個性騷擾罪判陳拘役20日、有期徒刑2月，都可易科罰，可上訴。

70歲陳姓男子是台北市中正區的「包租公」，他將2樓雅房以每月3600元租給女大學生，租期是2023年6月2日至12月2日。

2023年6月12日上午10時，陳假藉帶女大生認識周邊環境，在公車站前以左手觸摸女大生的肩膀，又將手自女大生的右肩摸到她的腰際。

2023年6月15日上午10時，陳在女大生租屋處的廁所內，利用向女大生說明廁所如何上鎖的機會，拍打女大生臀部，女大生提告，檢方依性騷擾罪起訴陳。

陳坦承帶女大生認識周邊環境，辯稱沒有碰對方，還說女大生事後會邀他共進午餐，否認性騷擾。

女大生作證說，陳原本是姊姊的房東，表示可以半價租她雅房，於是和陳簽約，陳帶她去買東西時，路上一直靠近她，且不止摸她一次，「走個幾步就會搭我的肩膀」；她說，陳的年紀大，一開始不覺得他有色心，後來姊姊說也曾被陳碰過。

法官調查，陳與女大生無任何情誼，人際互動上沒有以肢體觸碰為情感表達的可能，依監視器畫面，陳主觀上具性騷擾的犯意明確。

在雅房部分，陳也辯稱沒有打女大生的屁股，表示是因廁所門比較窄，右手臂才會不小心碰到對方的髖關節。

不過，法官調查，女大生被性騷擾後回家開始錄音，經勘驗她與陳的對話，陳講解完門鎖的使用方式，女大生表示「不要摸我屁股」、「你手那樣拍兩下」，陳回「拍一下而已」，顯見陳當場承認有拍屁的舉動，加上廁所門寬並不特別狹窄，可見陳是刻意性騷擾。