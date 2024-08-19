越南婦人照顧4月大女嬰...她拍頭、搖晃身體致死 判刑定讞

越南籍婦人麥氏受朋友委託照顧4個月大女嬰，見女嬰吐奶後沒有意識，貿然動手拍打頭部、搖晃身體，造成女嬰腦膜下出血、腦損傷等，送醫仍宣告不治，最高法院依過失致死罪判麥氏1年6月徒刑定讞。

麥氏來台依親並與女兒同住，她2020年8月3日受友人武氏所託，無償代為照顧武氏僅4個月大的女兒；同年月9日上午7時許，麥氏餵食女嬰後，先幫吐奶的女嬰清潔，事後返回房間發現女嬰失去意識，且臉色有異，她為喚醒女嬰，動手拍擊女嬰頭部，並搖晃身體。

麥氏因女嬰遲遲沒有反應，請女兒打電話叫救護車，將女嬰送醫急救，但女嬰仍因硬腦膜下腔出血，缺氧缺血性腦病變住院治療後，因腦組織軟化壞死，泌尿道感染及肺炎，引發腦損傷、敗血性休克併多重器官衰竭，而於同年10月16日死亡。

麥氏坦承犯行，表示當時看到女嬰臉變綠了，就趕快抱起來拍、叫，她有拍女嬰的臉、敲頭、抱著搖晃，還是沒有醒，「我很急敲她的頭」、「我當時兩手握在女嬰臉上一直搖晃她的臉」等語。檢方依人罪嫌起訴。

一審認為，麥氏沒有殺人犯意，依過失致人於死罪判刑1年6月，二審擇認定麥氏故意拍打女嬰頭部，改依成年人故意對兒童傷害致死罪重判8年徒刑，但判決被最高法院撤銷，發回更審。

更一審指出，麥氏和武氏沒有糾紛恩怨，也無任何證據證明麥氏有置女嬰於死地的犯罪故意，只能認定女嬰自身有凝血功能異常，被麥氏多次拍擊頭部、持續搖晃身軀等不當急救方式，造成腦傷身亡，認為麥氏沒有殺人犯意。

更一審認為，麥氏不是故意傷害女嬰，但不當的行為卻造成女嬰腦部重創、出血，最終走向死亡，並考量她坦承犯行，但因無法負擔武氏要求的480萬元賠償金而調解未成，且麥氏文盲、沒有唸過書，依過失致死罪判刑1年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。