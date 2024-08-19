新北婦人家中跌倒…筷子插入耳中 家人急送醫拔除

北部一名婦人日前在家中客廳不慎踩空，竟意外讓筷子插入耳中，嚇壞家人趕緊送醫；經檢查以局部麻醉後拔除並縫合，恢復順利，三天後平安出院。台北慈濟醫院醫師夏毅然表示，雖然這類意外機率低，不過一旦感染，細菌可蔓延到腦袋，威脅生命，類似情況應盡快就醫。

56歲黃女日前在家中客廳踩空，往前衰摔時頭部便直接撞上餐桌，當下沒有太痛，只覺得耳朵緊緊的有點不舒服，親友來查看發現竟是木筷插入耳朵內，由於不知道插得有多深，沒有人敢將筷子拔除，趕緊送醫。

北慈表示，電腦斷層檢查發現，筷子從外耳蝸向上往頭顱的方向插進去，深入頭皮下方2.5公分，所幸未穿透顱骨。經耳鼻喉科檢查，確定沒有傷及耳道及聽力狀況後，再由牙科部口腔顎面外科主治醫師夏毅然清潔及消毒患處，局部麻醉後將筷子拔除並縫合。

夏毅然表示，考量筷子非無菌，且插入位置正好在耳朵後方的顳骨乳突處上端，此處的頭顱骨有許多骨頭內空腔，因此安排黃女住院，給予預防性抗生素治療，防止傷口感染到顱骨內，後續恢復順利，三天後平安出院。

夏毅然指出，異物穿刺顏面多為罕見的意外事件導致，發生機率相當少，但外物穿刺傷都必須謹慎處理，防止由顏面感染卻擴散到顱骨情況。像黃女傷口就深及耳後的顳骨乳突處，該顱骨內許多空腔，一旦感染進入顳骨便容易成為細菌溫床蔓延到腦袋，威脅生命。另外，顏面神經也會經過顳骨乳突，若感染恐將左右不對稱，甚至影響視力或聽力。