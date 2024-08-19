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見男網友得先繳4萬保證金 女子這動作保住辛苦積蓄

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓女子在網路交友軟體認識了Line暱稱「小勛」在酒店兼職公關的男網友，雙方相約碰面吃飯，男公關聲稱見面得先繳4萬元遊戲點數卡當做保證金，還恐嚇說他的經理是混黑的。陳女擔心如不購買點數遭到不利，急忙到台南市警二分局博愛派出所諮詢，經警員及時解說，揭穿了這場騙局。

23歲的陳姓女子昨天下午3點多，神色慌張地到博愛派出所表示，她在網路交友軟體上認識一名暱稱「小勛」男子，雙方在網路上相談甚歡，男子以吃飯為由相約見面，但對方聲稱他是在酒店兼職公關，擔心會有冒充警察情事，所以見面前須先驗證身分。

男網友要求陳女到超商購買4萬元遊戲點數卡交付保證金，並且說保證金只是一個形式而已，見面後就會退還金額的，如有問題酒店經理會打電話向陳女說清楚。

這讓陳女很疑惑，有種掉入陷阱的感覺，趕緊到博愛派出所請求警方協助。警員張維婷向陳女耐心解說，告知這是常見詐騙慣用伎倆並分享相關案例，告知詐騙集團騙不到錢就會恫嚇，他們利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當，陳女這才豁然開朗，原來是遭到詐騙，打消購買點數卡念頭，結束這一場驚魂記。

陳姓女子（右）見男網友得先繳付保證金4萬元，台南市警二分局博愛派出所警員張維婷（左）告知這是常見詐騙慣用伎倆，保住女子辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
陳姓女子（右）見男網友得先繳付保證金4萬元，台南市警二分局博愛派出所警員張維婷（左）告知這是常見詐騙慣用伎倆，保住女子辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙陳女見面前得先支付4萬元保證金。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，誘騙陳女見面前得先支付4萬元保證金。記者黃宣翰／翻攝

網路 詐騙集團 酒店

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