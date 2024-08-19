見男網友得先繳4萬保證金 女子這動作保住辛苦積蓄

陳姓女子在網路交友軟體認識了Line暱稱「小勛」在酒店兼職公關的男網友，雙方相約碰面吃飯，男公關聲稱見面得先繳4萬元遊戲點數卡當做保證金，還恐嚇說他的經理是混黑的。陳女擔心如不購買點數遭到不利，急忙到台南市警二分局博愛派出所諮詢，經警員及時解說，揭穿了這場騙局。

23歲的陳姓女子昨天下午3點多，神色慌張地到博愛派出所表示，她在網路交友軟體上認識一名暱稱「小勛」男子，雙方在網路上相談甚歡，男子以吃飯為由相約見面，但對方聲稱他是在酒店兼職公關，擔心會有冒充警察情事，所以見面前須先驗證身分。

男網友要求陳女到超商購買4萬元遊戲點數卡交付保證金，並且說保證金只是一個形式而已，見面後就會退還金額的，如有問題酒店經理會打電話向陳女說清楚。