快訊

第9號颱風「雲雀」生成！吳德榮曝路徑、影響 今明仍有大雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁吃完降血壓藥…尋釁者繼續罵被刺死 一審判17年高院裁續押

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

五金配件工廠老闆葉榮華拿水果刀刺登門鬧事的陳姓前租客，新北地院國民法官庭判葉17年徒刑，台灣高等法院裁定葉9月3日起延押2月。記者林昭彰／翻攝
五金配件工廠老闆葉榮華拿水果刀刺登門鬧事的陳姓前租客，新北地院國民法官庭判葉17年徒刑，台灣高等法院裁定葉9月3日起延押2月。記者林昭彰／翻攝

五金配件工廠老闆葉榮華不願再分租廠房給陳姓舊識，陳去年帶著6瓶啤酒與檳榔登門，並辱罵穢語，葉拿出水果刀嗆「你再罵得難聽，我真的會刺你。」接著回房服用降高血壓藥，但陳罵不停。葉拿刀朝陳的胸口偏左處刺下，拔刀後再刺入他左臉，陳身亡。新北地院國民法官庭判葉17年徒刑，台灣高等法院裁定葉9月3日起延押2月。

74歲的葉榮華3個兒子都已經近50歲、成家立業。葉與陳姓死者（56歲死亡）不僅相識多年且為同行，兩人原本交情不錯，葉在新北市五股區凌雲路開業，還將三分之一的面積分租給陳，因陳常酒後鬧事，雙方漸生嫌隙。葉不堪其擾，不願再分租。

去年5月13日下午5點45分，陳騎機車到工廠找葉翁吵架，雙方爆發肢體衝突。過程中，陳不僅揚言要讓葉的生意做不下去，還以三字經、五字經辱罵葉。葉以右手反握持水果刀，由上往下朝陳的胸部偏左刺入，陳因顏面部、心臟、肺動脈幹銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血而死亡。

新北地院國民法官庭審理認為，陳姓死者本來是與葉榮華面對面坐在廠房神明廳旁的桌前，陳以台語對葉辱罵後，葉拿起桌上的水果刀說「你再罵得難聽，我真的會刺你。」隨後將水果刀放進口袋，進房間吃降高血壓藥再出來。

陳嗆「我就是不怕死，那你要怎樣？」，並往工廠大門停機車的地方走，葉追上前，陳又咒罵，結果慘死刀下；那把刀脫離成兩段，剩下刀柄在葉手上。

國民法官庭認為葉身高約170公分，但陳只有165公分，卻拿刀往陳脖子下方胸前部位刺入，位置就在心臟處，智識正常的人都知道那是維持生命機能的重要臟器，認定他有殺人直接故意與確定故意。葉榮華辯稱只是傷人，且水果刀只有往陳的胸部刺1刀，沒刺臉。

陳的姊姊透過律師表示，家人哀痛不已，且瞞著80幾歲的老母親，就怕她知道後承受不了，且葉未談和解，希望法院重判。

國民法官庭認為被害人當天沒有帶凶器，只是帶著6瓶啤酒與檳榔上門，且在瀕臨死亡之際，葉還用腳踹踢了被害人二次，手段凶殘。葉於1979年間因犯殺人未遂罪，被判刑6年，執行3年後出獄，再犯本案，也被國民法官庭認為沒將法律看在眼裡。

因葉有自首，此部分符合減刑規定，但葉僅願意賠償死者家屬30萬元，對方無法接受，國民法官庭認為他犯後態度不佳，判他17年徒刑。

檢方和葉皆上訴，高院認為葉是第二次犯殺人罪，有反覆實施同一犯罪之虞，對社會治安及他人人身安全有相當危害，且一審又被判17年重刑，可能逃亡，有羈押必要，因此裁定自9月3日起，延長羈押2月。

國民法官 水果

延伸閱讀

台中咖啡廳命案 逆子7公分刀刺死母、酒甕砸父賞巴掌…國民法官審理

遭逼入絕境無處去...男家中殺死親哥 國民法官判9年半

殺人犯亮一疊佛經上訴求減刑 律師：國民法官庭辯完才寫的

落第「可米小子」任華碩副理卻收40.5萬美金回扣 背信判2年半定讞

相關新聞

老翁吃完降血壓藥…尋釁者繼續罵被刺死 一審判17年高院裁續押

五金配件工廠老闆葉榮華不願再分租廠房給陳姓舊識，陳去年帶著6瓶啤酒與檳榔登門，並辱罵穢語，葉拿出水果刀嗆「你再罵得難聽，...

他放煙火「慶祝」 恐嚇改判無罪

民進黨籍屏東縣議員許展維去年被控涉貪，退出立委選舉，李姓男子涉於臉書留言「你死了屏東才能進步」，還衝到服務處放煙火「慶祝...

狂發文告白、跟騷女鄰居 男被告後不死心…竟寫情書「感謝召喚我法院相見」

林男愛慕女鄰居，多次透過臉書發布女子照片告白，還寫情書給女子，林男被告仍不知悔改，再寫信說「感謝妳召喚我去法院相見」。遭...

拍「我願意投降解放軍」影片！軍人涉共諜案 一審8月22日宣判

高等法院審理航特部謝姓中校等人涉共諜案，其中有現役軍人涉受利誘拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片，向中共效忠；全案不開放旁...

掛羊頭賣狗肉 桌遊店涉嫌經營職業賭場 17人遭法辦

台南市仁德區中山路一家桌遊店，涉嫌以桌遊店為掩護私下卻從事百家樂等賭博行為，警方今天凌晨持搜索票前往查緝，現場查獲李姓男...

綠議員涉貪鄉民放炮「慶祝」挨告逆轉無罪..法官這樣說

民進黨籍屏東縣議員許展維去年捲入貪汙案被檢方諭知20萬元交保，李姓男子聞訊先在許展維臉書留言「你死了屏東才能進步」，又衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。