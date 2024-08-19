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他放煙火「慶祝」 恐嚇改判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

李男在許展維服務處惡意放鞭炮，檢方訊問後向法院聲押獲准，最終判決無罪。圖／讀者提供
李男在許展維服務處惡意放鞭炮，檢方訊問後向法院聲押獲准，最終判決無罪。圖／讀者提供
民進黨籍屏東縣議員許展維去年被控涉貪，退出立委選舉，李姓男子涉於臉書留言「你死了屏東才能進步」，還衝到服務處放煙火「慶祝」；一審依恐嚇罪判李二月徒刑，但高雄高分院認為李並未具體稱要傷害許展維，逆轉判無罪確定。

李男當時曾被檢方聲押獲准，未來可申請刑事補償金。法界認為，二審法官應是從李拍攝影片，認為李放煙火僅是慶祝，且無具體恫稱有傷害許展維意思，加上煙火對空非對人，才採較寬認定。

許展維是三連霸縣議員，去年獲民進黨提名參選屏南選區立委，因捲入政府採購法案件，檢方以廿萬元交保，去年七月卅一日宣布退出立委選舉。

許退選當晚，李姓男子在許的臉書退選貼文留言稱「你死了屏東才能進步」、「去死吧」，當晚購買煙火前往許展維服務處點放，再貼文稱「剛剛慶祝偽善者揭露面紗，在門口放了煙火！明天有人要一起參與更大的煙活（火）活動嗎？」

警方逮捕李男，檢方認定構成恐嚇，向法院聲押獲准，一審法官認為李「你死了屏東才能進步」、「去死吧」留言及放煙火等行為，構成恐嚇、公然侮辱等罪，從重罪論處判二月徒刑。

李男上訴，主張他認為許展維是貪官汙吏，擔任民意代表做不好，才去服務處說那些話，他只是單純發洩情緒，並沒有要恐嚇。

高雄高分院合議庭認為，許身為民意代表，應更有包容肚量，不能輕率動用刑罰禁止批評或負面評價之言論表達自由，且李應是對民代不滿，抒發情緒，也不構成恐嚇。

屏東縣 恐嚇 立委選舉

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