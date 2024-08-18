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狂發文告白、跟騷女鄰居 男被告後不死心…竟寫情書「感謝召喚我法院相見」

中央社／ 南投縣18日電

林男愛慕女鄰居，多次透過臉書發布女子照片告白，還寫情書給女子，林男被告仍不知悔改，再寫信說「感謝妳召喚我去法院相見」。遭依跟蹤騷擾防制法處拘役40天。全案可上訴。

南投市49歲林姓男子愛慕女鄰居，民國111年5月起，透過臉書（Facebook）陸續張貼照片並加註：「唱著妳的名字能如此心定神閒與快樂」、「情人節快樂」等騷擾言語，甚至到女鄰居住處將裝有新台幣2000元、寫著新年快樂便條紙的「福袋」，放入女子機車車廂。

根據南投地方法院刑事簡易判決，林男112年9月10日還寫情書給女鄰居說「夢見妳，讓我又想起偷偷看著妳下班的過往，對不起，法院那天我沒去，倒是去了夜市停車場與妳初次說話的大樟樹下，也感謝妳召喚我去法院相見，或許這件事將是妳我永生記憶」。

林男112年10月7日又到女子住處放信件，內容寫道「以前都寫愛慕信，這次要寫一封正經信，沒去法院開庭，後來在尋職路上被以通緝犯帶走，這才知道沒出庭要被通緝」、「以為看見妳，心靈能得到安寧與幸福感，獨自暗戀就行了，現在或許連這樣也沒資格了吧」。

女子向南投縣警察局南投分局報案，南投地方檢察署依違反跟蹤騷擾防制法起訴指出，林男為追求女子，基於實行跟蹤騷擾行為接續犯意，使女子心生畏怖，足以影響日常生活；林男於南投地方法院準備程序時自白犯罪，經簡易判決處刑，法官依跟蹤騷擾防制法第18條第1項跟蹤騷擾罪處拘役40天，可易科罰金。

林男愛慕女鄰居，多次透過臉書發布女子照片告白，還寫情書給女子，林男被告仍不知悔改，再寫信說「感謝妳召喚我去法院相見」。本報資料照片
林男愛慕女鄰居，多次透過臉書發布女子照片告白，還寫情書給女子，林男被告仍不知悔改，再寫信說「感謝妳召喚我去法院相見」。本報資料照片

南投縣 情人節 情書 跟蹤騷擾 通緝 鄰居

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