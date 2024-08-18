拍「我願意投降解放軍」影片！軍人涉共諜案 一審8月22日宣判

高等法院審理航特部謝姓中校等人涉共諜案，其中有現役軍人涉受利誘拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片，向中共效忠；全案不開放旁聽，檢方求重刑，已辯論終結，將於22日宣判。

全案緣於，台灣高檢署檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、法務部調查局國家安全維護處，偵辦退役陳姓被告等人涉嫌自民國110年間起遭中共情報工作人員吸收後，再吸收現、退役士官兵而為中共發展在台組織，用以刺探收集軍事（國家）機密。

檢調於去年7月底執行搜索多處，並向上溯源，接續查獲駐防桃園市龍潭區的陸軍航空特戰指揮部601旅謝姓中校涉嫌洩漏國防機密給疑似中共等境外勢力單位，並涉在台接觸現役、退役軍人發展組織，涉將情報交由境外勢力指定的中間人謝姓商人。

檢方偵辦期間，向法院聲請羈押謝姓商人、謝姓中校、蕭姓、何姓、康姓、洪姓等6名被告獲准。其中，洪姓被告後來獲交保。

台灣高檢署去年11月底偵查終結，依違反國家安全法的為大陸地區發展組織罪嫌以及貪污治罪條例的期約、交付賄賂、收受賄賂罪，與國家機密保護法的洩漏或交付國家機密等罪嫌起訴謝姓中校等10人，依據起訴法條最重可處無期徒刑，並將在押的謝姓商人、謝姓中校、蕭姓、何姓、康姓等5名被告移審法院。

另外，陸姓、吳姓現役軍人，明知應效忠國家，保守機密，不得宣誓效忠於中共，竟因謝姓商人金錢引誘，基於違背職務收賄犯意，配合要求拍攝「我願意投降解放軍」的「心戰」影片交付中共表達效忠，以換取報酬。

檢方指出，退役的陳姓及蕭姓被告、謝姓商人等3人吸收現役軍人刺收軍事（國家）機密；謝姓中校、何姓、康姓、洪姓被告等人遭吸收後，交付多項機密而收受中共交付的工作費（賄賂）；劉姓被告涉擅開保密櫃，竊取軍事機密。

台灣高等法院召開接押庭後，認定謝姓中校、謝姓商人、蕭姓、何姓、康姓等5人，涉犯最輕本刑5年以上重罪，有逃亡之虞等，裁定繼續羈押。

台灣高等法院審理期間，何姓、康姓被告均坦承犯罪，謝姓商人、謝姓中校、蕭姓被告則坦承部分犯行，有被告不服被羈押，聲請具保停押遭駁回，至今仍在押，全案日前辯論終結，定於8月22日宣判。