掛羊頭賣狗肉 桌遊店涉嫌經營職業賭場 17人遭法辦

台南市仁德區中山路一家桌遊店，涉嫌以桌遊店為掩護私下卻從事百家樂等賭博行為，警方今天凌晨持搜索票前往查緝，現場查獲李姓男主嫌、荷官5人及賭客在內共17人，查扣現金7萬4000元，警詢後依違反賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

歸仁警分局接獲線報表示，轄內仁德區中山路有賭場以桌遊店為掩護，私下從事百家樂、妞妞賭博行為，案經員警超過1個多月跟蹤埋伏，動員所屬查緝。員警於今天凌晨零30分，持台南地方法院核發搜索票在仁德區中山路桌遊店內查獲以佯稱舉辦桌遊競技，私下卻招攬賭客賭博案件。

現場共查獲李姓男主嫌（57歲）、王姓女荷官（21歲）5人及11名賭客共17人，另查扣現金7萬4000元、賭資籌碼778餘萬元、點鈔機、骰子等賭具及多組監視器等贓證物，警詢後都依違反刑法賭博罪嫌移送南檢法辦；另將併案移請市府依第三方警政建請施以停止營業等處分。