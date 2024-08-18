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被病患留一星負評「不配當醫生」醫師怒告刑、民事皆輸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓男子臉上長滿青春痘，求診兩位醫生都沒好，後來到三民區一家知名皮膚科求診，不滿葉姓醫師回了一句「你懂最好」，回家後上Google發一星評論，稱葉男「不配當醫生」，葉看到後對陳男提告，雄檢認為陳男評論屬可受公評之事，處分不起訴，葉另提民事求償60萬元也吞敗。可上訴。

檢方調查，前年11月間，陳男因臉上青春痘都沒好，看了二位醫生擦藥後也沒改善，後來經過好友介紹，求診知名皮膚科診所的葉姓醫師，葉男開藥再給陳男擦拭，反被陳男指控態度不佳。

離開診間後，陳男回家在診所的Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師「態度相當傲慢無禮，術業有專攻，病人就是不懂才會來做諮詢看診，結果問你問題你竟然非常不屑，且還對我說，你懂那最好！」，「不配當醫生」、「最好包一包回家」。

葉男看到留言後，氣得對陳男提告，高雄地檢署偵辦時，葉男指他當時判斷陳男是青春痘，因為細孔阻塞吃藥不會好，才叫他吃藥服用一周看看，誰料他卻突然站起來，離開診間就跑到櫃台投訴。

但檢方認為，評論若涉及公共事務，並非以汙衊人格為唯一目的，原則上言論自由優於名譽所保護的法益，陳男發文內容是針對他就診時所見所聞的意見表達，並非明知為不時而故意批評，處分陳男不起訴。

葉姓醫師不服，另提民事求償，認為他看診時並未傲慢，陳男發表的評論並非事實，已侵害到他名譽，向陳索賠60萬元；陳男挨告後反駁，稱刑事部分他都已獲不起訴，他是因就診失望，才會寫下評論，不應該要求他賠償。

高雄地院審理後，法官審酌陳男評論前因後果，認為醫師看診態度屬醫病關係重要因素，應屬可受公評之事，陳男言論縱然尖酸刻薄、誇大、用語稍嫌激烈，但仍未逾適當範圍，應無侵害葉男名譽，判決葉男敗訴，陳男免賠。可上訴。

陳姓男子在Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師不配當醫生，被葉男提告，葉索賠60萬元，法官認評論屬可受公評之事，判陳免賠。取自Google頁面
陳姓男子在Google頁面留下一星評論，稱葉姓醫師不配當醫生，被葉男提告，葉索賠60萬元，法官認評論屬可受公評之事，判陳免賠。取自Google頁面

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