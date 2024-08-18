車牌遭扣花兩千網購懸掛 男移送吞2罰單恐併罰2萬1600
新北市新莊警方昨天網路巡邏，發現某個聊天室內有人在販賣假車牌，警以車牌追查，於昨天下午循線在新北新店建國路發現懸掛該面假車牌機車，警趨前攔下盤查，機車車籍資料與車牌不相符，當場帶回騎士依法送辦，另依道交條例開罰。
據了解，陳姓男子（22歲）從事服務業的他，去年7月因酒駕涉犯公共危險罪被移送法辦，車牌也被吊扣。陳男因平日需用機車代步，竟異想天開上網找尋購賣偽造車牌訊息。今年2月他透過LINE聊天室，花了兩千元買到一面假車牌，旋即懸掛上路。
昨天新莊警方網路巡邏，見LINE一個聊天室內有網友張貼「NAN-XXX」車牌販賣，警方遂以車牌號碼追查，發現該偽造車牌在新北市新店區一帶騎行，立即驅車前往攔查。
昨天下午4時許，新莊警方在新北市新店區建國路299號前攔截到陳男人車，經查宸男車籍資料與車牌並不相符，當場帶回查辦。偵詢時，陳男坦承購買假車牌，警詢後，將陳男依行使偽造特種文書罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊裁定飭回。
另陳男違反道路交通管理處罰條例部分，則依第12條1項3款、第12條1項6款之規定，開處兩張罰單，最重可併罰2萬1600元罰鍰，並持續溯源追查。
新莊警分局長王鴻儒表示，本月至今已查獲四件偽造假車牌案件，皆依偽造特種文書罪嫌移送。呼籲，民眾切勿心存僥倖使用偽造、變造車牌，不僅違法，更會吃上罰單，得不償失！警方將持續強化查緝量能，杜絕違法情事，守護治安平穩。
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