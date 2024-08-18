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掉入假投資陷阱 用「裝修款」搪塞 婦人險被騙114萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南呂姓中年婦人陷入「假投資真詐騙」陷阱，她依照詐騙集團指示前往銀行欲匯款114萬多元到不明帳戶，聲稱這筆錢是用來室內裝潢工程款，但行員進一步提問裝修工程細節時，呂婦卻答不出來，行員聯絡警方到場處理，保住呂婦辛苦積蓄。

市警二分局民權派出所警員王御政、李美慧，前天上午10點接獲中西區民生路銀行通報，有名43歲呂姓婦人疑似遭到詐騙。員警到場後，行員表示呂姓婦人為了房屋裝修、室內裝潢工程，欲匯款114萬餘元至不明帳戶，但對於房屋裝修內容卻一問三不知。

面對警方詢問，呂婦說法一變再變，甚至改口表示這筆錢是要購買土地的，讓人存疑，員警耐心的解說近期常見各類詐騙手法，呂婦才坦承這筆錢是要拿來投資股票的，並透露近日加入了某股票投資群組後，每天都收到網路群友投資獲利的訊息，經網友慫恿並以保證獲利、穩賺不賠等口號，一時心動下，依照網友指示前往民生路銀行匯款進行投資交易。

呂姓婦人提到投資群組成員中，有名自稱客服的人員還特別叮嚀她至銀行匯款時，若遇到行員詢問，必須告知匯款是為了支付房屋裝修、室內裝潢工程，切勿提到有關投資的事情，否則銀行將不給匯款，會導致投資無法順利獲利。

警員王御政、李美慧一聽，當場識破這是詐騙集團常用的手法，提醒呂婦正當的投資人員不可能要民眾在匯款時說謊。最後在警方及行員苦口婆心的勸說下，呂婦才意識到差點受騙，最終放棄了匯款的念頭，保住114萬餘元的積蓄。

43歲呂姓女子(左）誤信假投資輕鬆賺錢，用「裝修款」搪塞，台南市警二分局民權派出所警員王御政(右)識破，保住婦人114萬餘元積蓄。記者黃宣翰／翻攝
43歲呂姓女子(左）誤信假投資輕鬆賺錢，用「裝修款」搪塞，台南市警二分局民權派出所警員王御政(右)識破，保住婦人114萬餘元積蓄。記者黃宣翰／翻攝

房屋 詐騙集團

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