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3名業者在33處魚塭 回填營建廢棄物 遭羈押禁見
許姓等3名非法土資場業者涉嫌在台南市安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，遭台南地檢署檢察官聲押。台南地方法院法官認為許3人犯罪嫌疑重大、有滅證或串證之虞，加上非法清理廢棄物具有相當規模等理由，今天清晨6點多裁准羈押禁見。
法院指出，許姓被告3 人涉刑法第320條第2項竊估罪、廢棄物清理法第46條及第4款非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清理廢棄物罪，犯罪嫌疑重大。
此案牽涉人員甚廣，法官認為，仍有其他犯罪情形待釐清，以目前偵辦內容觀，許3人極有可能為脫免罪責勾串，有事實足認有湮滅、偽造、變造證或勾串共犯、證人之虞。
法官說，許3人涉嫌非法清理廢棄物具有相當規模，權衡刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由及防禦權受限制程度,3人有羈押必要，且需禁止接見通信。因此裁定許姓被告2人、施姓被告自今天起羈押2月，並均禁止接見通信。
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