潛水考證專班學員溺死 法院判旅行社應負連帶賠償責任

張姓男子報名「考證專班」潛水課程溺水死亡，張姓教練被依過失致死罪判刑1年，上訴高院審理中。死者父母和幼子向教練和開團的旅行社，請求連帶賠償1527萬2352元。旅行社辯稱與教練無僱傭關係，原告求償無據。基隆地方法院審理後，認定旅行社也有責任，核算應連帶賠償568多萬元。全案可上訴。

判決指出，年約50歲張男報名被告旅行社公司「考證專班」潛水課程，2022年8月3日繳交學費1萬元、保險費630元，完雙方成立水域遊憩活動契約。受僱旅行社的張姓教練同年8月27日上午8時50分，帶領張男等5名學員東北角距岸約15公尺海域，進行開放水域水肺潛水課程（又稱海洋實習訓練）。

張姓教練因未採取有效團隊控制措施，並採取必要安全措施。旅行社也未做到攜帶潛水標位浮標（浮力袋），並在潛水區域設置潛水旗幟，控制團隊在旗幟範圍內活動，以至於未及時發現張姓學員脫隊。張姓教練經同行學員告知張姓學員失蹤未立刻尋找，多次錯失救援時機，等到他人發現張姓學員拖救上岸，送醫不治。

基隆地方法院刑事庭依過失致死罪，判處張姓教練1年徒刑。張姓學員的父、母和6歲的兒子提起刑事附帶民事訴訟，向張姓教練和旅行社請求連帶賠償喪葬費、扶養費、精神慰撫金、懲罰性賠償金，各為446萬1529元、430萬8459元、650萬2364元，合計1527萬2352元。

張姓教練答辯，潛水時他有依水域遊憩辦法規定攜帶浮力袋，現場也有1顆浮球，他並無過失，並已就刑事判決提起上訴。他對原告求償喪葬費沒有意見，但請求法定扶養費應舉證，慰撫金金額過高請求酌減。

旅行社答辯，並未主導或參與張姓教練規畫執行的潛水考證課程內容，也未僱用或指派他擔任教練。過往向消費者收費後，扣除行政作業費用（含保險費）後，便將餘額即約9成費用全數匯給張姓教練。旅行社與張姓教練間並無指揮監督關係，確無僱傭關係存在，原告要求負連帶賠償責任自屬無據。

對於原告求償金額，旅行社指喪葬費用中樂團費用3000元、手工福皂8000元、做七法事2萬5000元、做七祭品1500元、佛祖車5000元及誦經7萬7000元均非必要應予扣除。扶養費部分，死者父親為公務員退休，領取退休金，並與妻子同住，兩人顯無不能維持生活。死者兒子年幼，但已領取富邦產險理賠金300萬元應列入考量；慰撫金過高應予以酌減。

法官審視從張姓學員與旅行社孟姓職員在LINE群組對話，得知張在2022年8月3日繳納1萬650元參加旅行社在網站招攬課程，旅行社另與共6名學員簽訂「國內旅遊定型化契約書」，足證旅行社為契約當事人。

法官指出，張姓學員在潛水考證活動中發生死亡意外，家人得依發展觀光條例鎮向責任保險人請求保險給付，但因旅行社和張姓教練被告違背其法律上義務，未為張邑謙投保水域遊憩活動責任保險，致使原告無法請求保險給付，而受有損害，家人求償有據，兩名被告應負連帶賠償責任。

法官查出，張姓學員的喪葬費是由死者手足支付，原告無理由求償。張父和兒子經核算沒有不能維持生活情形，無請求扶養權利，死者母親得申請扶養費88萬3781元。案發後張姓教練當外送員，死者父親罹患憂鬰症，衡量兩告身分、地位、職業及經濟狀況、所得財產，認定張男和張母可請求慰撫金各150萬元，張子得請求180萬元。