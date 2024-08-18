中共認知作戰升級 盜飛官帳號罵國軍

境外勢力透過臉部辨識系統為跳板，竊取Dcard等社群平台帳號密碼。圖／調查局提供 調查局資安站發現，近期境外勢力對我國認知作戰已升級，中共網軍先透過物聯網設備輾轉盜取社群帳號，散布不實飛官「喪志文」詆毀國軍，再用其掌控的近200個臉書粉專進行第二層散布，讓民眾信以為真，以達成特殊政治目的。

調查局指出，先前有Dcard帳號假冒我國飛官身分，匿名發布「我打算加入民航，多陪伴家人」、「不想再續簽，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走」等文章，再透過PTT帳號「ss900287」散布大量退伍飛官應徵華航的訊息。

空軍司令部雖立即澄清非事實，但仍持續有「今日海峽」、「提督之評論」及「你下架我狂」等異常臉書粉專，企圖透過升級的認知作戰詆毀國軍。

資安站追查，此次網軍操作手法與過往利用大陸等境外人士管理的粉絲專頁，對我國政治輿論進行多層次散布顯有不同。

調查發現，境外網軍先透過資安防護等級較不嚴謹的數個物聯網設備，例如連網監視器、臉部辨識系統，利用安全漏洞作為跳板，再竊取Dcard、PTT等社群平台帳號密碼，假冒我國飛官、航空公司員工身分發布不實訊息；並利用異常粉絲專頁進行第二層散布，使國人轉傳，擴大認知戰效果。