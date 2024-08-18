聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共認知作戰升級 盜飛官帳號罵國軍

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

境外勢力透過臉部辨識系統為跳板，竊取Dcard等社群平台帳號密碼。圖／調查局提供
境外勢力透過臉部辨識系統為跳板，竊取Dcard等社群平台帳號密碼。圖／調查局提供
調查局資安站發現，近期境外勢力對我國認知作戰已升級，中共網軍先透過物聯網設備輾轉盜取社群帳號，散布不實飛官「喪志文」詆毀國軍，再用其掌控的近200個臉書粉專進行第二層散布，讓民眾信以為真，以達成特殊政治目的。

調查局指出，先前有Dcard帳號假冒我國飛官身分，匿名發布「我打算加入民航，多陪伴家人」、「不想再續簽，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走」等文章，再透過PTT帳號「ss900287」散布大量退伍飛官應徵華航的訊息。

空軍司令部雖立即澄清非事實，但仍持續有「今日海峽」、「提督之評論」及「你下架我狂」等異常臉書粉專，企圖透過升級的認知作戰詆毀國軍。

資安站追查，此次網軍操作手法與過往利用大陸等境外人士管理的粉絲專頁，對我國政治輿論進行多層次散布顯有不同。

調查發現，境外網軍先透過資安防護等級較不嚴謹的數個物聯網設備，例如連網監視器、臉部辨識系統，利用安全漏洞作為跳板，再竊取Dcard、PTT等社群平台帳號密碼，假冒我國飛官、航空公司員工身分發布不實訊息；並利用異常粉絲專頁進行第二層散布，使國人轉傳，擴大認知戰效果。

物聯網 社群 資安

延伸閱讀

俄國控西方協助烏克蘭越界突襲 恐暗示情勢升級

影／詐騙升級！遭一條龍的「養、套、殺」誘騙 台南警同日逮2車手

境外認知作戰升級！盜帳號發飛官喪志文…這些系統都能當跳板

法空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

相關新聞

玩具沒收好 母涉摔死2歲半女兒

桃園平鎮有名二歲半女童屢遭單親媽動輒打罵管教，去年底女童沒聽話乖乖將玩具收起，竟又惹怒媽媽，遭媽媽三度抱起重摔至地墊，再...

遙控器衝突…涉尖刀刺心弒母 兒遭起訴

許姓男子僅因電視遙控器問題與母親起衝突，竟在住家拿主廚刀狠刺媽媽胸口，許母一度手握刀尖抵抗、叫喊，許父聽聞也衝上前奪刀，...

台南33處魚塭、光電場倒廢土 檢聲押3人

許姓等3名非法土資場業者涉嫌在台南市安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，台南地檢署前天...

中共認知作戰升級 盜飛官帳號罵國軍

調查局資安站發現，近期境外勢力對我國認知作戰已升級，中共網軍先透過物聯網設備輾轉盜取社群帳號，散布不實飛官「喪志文」詆毀...

沒乖乖收玩具！平鎮2歲半女童遭單親媽重摔又腳踹虐死 母收押中

桃園平鎮有名2歲半女童屢遭單親媽動輒打罵管教，去年12月某日傍晚，由於女童沒聽話乖乖地將玩具收起，竟意外又惹怒媽媽，遭媽...

公共場所任意充電、屢勸不聽 法界：構成竊盜罪

周姓男子拿自己的電動自行車鋰電池，在高雄市立圖書館小港分館充電，經館方屢勸不聽，遭報警查辦，他雖一再聲稱自己不違法，但是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。