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台南33處魚塭、光電場倒廢土 檢聲押3人

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲／台南報導

台南地檢署據報不肖業者經營非法土資場，涉在安南、七股、善化等33處魚塭回填營建混合物，環檢警昨出動百餘人同步開挖蒐證。圖／讀者提供
台南地檢署據報不肖業者經營非法土資場，涉在安南、七股、善化等33處魚塭回填營建混合物，環檢警昨出動百餘人同步開挖蒐證。圖／讀者提供
許姓等3名非法土資場業者涉嫌在台南市安南、七股、善化等區33處魚塭及光電場，違法堆置、回填營建混合廢棄物，台南地檢署前天指揮警方及環保單位出動百餘人，同步在安南等6筆土地開挖及搜索，帶回業者及工作人員共23人，查扣挖土機等機具，檢方訊後認許姓等3名業者涉犯廢棄物清理法且有串供滅證之虞，昨天向法院聲押禁見。

檢方接獲檢舉，兩名許姓業者及施姓業者3人分別在安南、七股及善化區等處魚塭土地經營非法土資場，且未經主管機關許可，將營建工地所產出，未經妥善處理的營建混合廢棄物，直接載運至魚塭及光電場回填及堆置。

台南地檢署前天指揮台南、宜蘭警方及環境部南區環境管理中心、台南市環保局等專案小組人員，出動100餘人，兵分多路分持法院核發搜索票，同步在安南、七股及善化區等33處魚塭土地搜索，並在其中6筆土地開挖、蒐證，當場挖出磚塊等營建混合廢棄物，將許姓等3名業者及20名工作人員都帶回調查，現場查扣2輛挖土機及6輛砂石車，暫時移置環保局保管。

地檢署出動10多名檢察官協同複訊後，認許姓等3名業者均涉犯違反廢棄物清理法，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，及未依規定領有廢棄物清除、處理文件，而從事廢棄物貯存、清除、處理罪等罪嫌，且有串供、滅證之虞，均向法院聲押禁見。19名工作人員分以3萬至20萬元交保，1名工作人員另案遭通緝，訊後送監執行。

檢方指出，專案小組發現不肖業者經營非法土資場，且主導仲介土方供應來源，將未妥善處理營建混合物回填、堆置在魚塭土地等不合法場域，造成環境汙染，將接續追查地主及廢棄物來源與數量，為維護國土永續發展，會致力打擊環保犯罪。

台南 廢棄物 環保局 環境部 砂石

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