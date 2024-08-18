遙控器衝突…涉尖刀刺心弒母 兒遭起訴

許男在住家兼經營的咖啡廳和母親衝突，竟持主廚刀活活刺死母親。圖／報系資料照 許姓男子僅因電視遙控器問題與母親起衝突，竟在住家拿主廚刀狠刺媽媽胸口，許母一度手握刀尖抵抗、叫喊，許父聽聞也衝上前奪刀，卻遭許男拿酒甕砸頭，許母因胸口七公分刀傷刺及心臟不治，台中地檢署近日依殺害直系血親尊親屬罪起訴許男，全案由國民法官審理。

檢警調查，許男（卅六歲）今年四月十日晚間，在北屯區住處兼經營的咖啡廳內，與莊姓母親（六十八歲）激烈口角，許男跑到一樓廚房拿了把主廚刀，再走上二樓見媽媽坐在樓梯間，許男不顧母親手無寸鐵，竟直接持刀狠刺胸口，又揮刀畫向母親頭部、背部，母親痛到呼喊求救。

當時在一樓的許男父親聽見慘叫聲，立即衝出房門，當場目睹兒子持刀要再度刺向倒臥在地的媽媽；許母當時以左手握住刀尖抵抗，許父上前搶刀時因兒子緊握不放，只好用力咬兒子右手，才讓對方鬆開刀子掉落，許父見妻子受傷嚴重，直奔二樓打電話向一一九求救。

詎料許男仍情緒激動，尾隨上二樓拿陶製酒甕朝爸爸頭部猛砸，還拿碎片持續亂扔，造成許父頭部、耳朵受傷，後來更衍生父子扭打、互賞巴掌衝突，許男最後踩到地上酒甕碎片跌倒，才停止攻擊。

消防人員到場緊急將許母送醫，但因胸口受有七公分穿刺傷，頭、手多處撕裂傷，左手賞虎口、拇指也有刀傷，最終因銳器刺傷心臟、左肺引發氣血胸死亡。