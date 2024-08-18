玩具沒收好 母涉摔死2歲半女兒

桃園市２歲半女童還來不及長大，就因遭親媽重摔又腳踹送醫大半個月後死亡，桃園地檢署將女童父親和繼母列為嫌疑人，調查後認定繼母涉嫌重大，今依重傷害罪將她起訴。示意圖／Ingimage 桃園平鎮有名二歲半女童屢遭單親媽動輒打罵管教，去年底女童沒聽話乖乖將玩具收起，竟又惹怒媽媽，遭媽媽三度抱起重摔至地墊，再用腳踹胸口，造成女童頭部受傷深度昏迷，送醫急救十九天死亡，桃園地檢署近日依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪起訴廖姓母親，本周由國民法官審理，廖女目前收押。

據了解，廖女（三十歲）四年多前與男友交往後意外懷孕，二○二一年生下女童，但雙方未論及婚嫁，男友也未申請認領，廖女也因家人反對，逕自離家執意生養，靠著領取社會福利過活，曾是市府社會局關懷的脆弱家庭，社工關心期間，不曾見廖女打罵女童，沒想到會在結案後發生憾事。

起訴指出，廖女與女兒同租在桃園市平鎮區，廖女常因管教問題對女兒怒罵、掐捏，去年十二月十五日下午，母女倆待在租屋處時，廖女又因女兒沒依照她的指令，將散落一地玩具收起，雖無置孩子於死地故意，卻失控將重約十二公斤的女兒舉起，離地面一百三十公分高後重摔在四公分厚度的地墊上，女童當場頭部著地。

調查指出，廖女三度連續高舉女兒重摔，讓女兒頭部著地後，又以腳踹女兒胸口，造成女童深度昏迷，昏迷指數三，有急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移，大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害。

廖女發現女兒當場嘔吐、失去意識才驚覺不對勁，趕緊救叫救護車送女兒到醫院急救，院方緊急對女童實施開顱血塊清除手術及放置腦壓監測器，仍因傷勢嚴重造成呼吸衰竭，須仰賴呼吸器生存，後因女童頭部外傷導致創傷性腦損，今年一月二日中樞神經衰竭死亡。

起訴指出，廖女故意對未滿七歲兒童犯重傷害致死罪，依兒少法規定，加重其刑至二分之一。