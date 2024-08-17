BMW掛假牌19天內又被攔 男子三度被逮哀嘆「不敢了」
桃園48歲許姓男子今天清晨駕著白色BMW外出上班，卻因引擎發出低沉噪音引起巡邏員警注意，一路尾隨正要攔查，許男竟在路口紅燈右轉，當場成了違規現行犯，警方攔查發現，許男早於去年底車牌遭吊扣，連同今晨遭查獲，已是三度因懸掛假車牌落網，許男當場也說「以後不敢了！」警詢後依行使偽造特種文書罪送辦。
桃園分局說，青溪派出所警員林瑋恆今天清晨5點30分騎著機車在轄區巡邏，行經民生路發現前方行駛中的白色BMW的引擎發出噪音聲響，打破寧靜的街頭，於是一路尾隨鳴按喇叭準備進行攔查勸導時，驚見BMW在光明街違規紅燈右轉，立刻追上前將車攔停。
林姓員警盤查發現，BMW的型號與電腦登記資料不同，駕駛許男聲稱，「車子是跟朋友借的，我怎麼會清楚車輛的狀況？」，員警詳細端詳驚見，這車的車牌又是偽造的，立即呼叫支援到場，經拆卸詳細察看，發現並無特有的防偽標籤，確認是偽造車牌無誤，當場讓許男百口難辯。
警方初步調查，許男去年底因酒駕車牌遭吊扣，為了上班方便，去年底就曾上網購置偽造車牌懸掛，但不久遭攔查，法院判處拘役40天得易科罰金4萬元；許男於是請人複製自己原先遭查扣車牌號碼，認為車牌與車身資料相符應該不會有問題，沒想到上月30日還是被攔到，二度送法辦。
許男又想，既然掛仿造車牌或掛自己車號的假車牌都會被抓，於是他又在網路搜尋他人「不用的車牌」，有賣家想將自己用不到的車牌轉讓，卻讓許男誤認是監理站正常核發的車牌而懸掛上路，沒想到被攔下發現又是偽造的車牌。
許男哀嘆，自去年底迄今，3次掛假車牌都被桃園警分局青溪所員警查獲，前後罰鍰加起來幾乎快可以買一輛新車了，以後再也不敢用假車牌，警詢後依法移請偵辦。
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