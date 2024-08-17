沒乖乖收玩具！平鎮2歲半女童遭單親媽重摔又腳踹虐死 母收押中

桃園平鎮有名2歲半女童屢遭單親媽動輒打罵管教，去年12月某日傍晚，由於女童沒聽話乖乖地將玩具收起，竟意外又惹怒媽媽，遭媽媽三度抱起重摔至地墊又腳踹胸口，造成女童頭部外傷深度昏迷，送醫急救19天死亡，桃園地檢署依重傷害致死罪將廖姓媽媽起訴，這起案件下周將由國民法官審理，目前廖女收押中。

據了解，30歲的廖女4年多前與男友交往後意外懷孕，於2021年6月間生下女童，但雙方並未論及婚嫁，且男友也未辦理認領，廖女也因家人反對，逕自離家執意生養，靠著領取社會福利過活，曾是市府社會局關懷的脆弱家庭，社工關心期間皆不曾見廖女打罵女童，沒想到會在情況穩定、結案後發生此憾事。

起訴指出，30歲的廖姓女子與女兒一同租住在桃園市平鎮區，廖女因故平時常因為管教問題對女兒怒罵、掐捏，去年12月15日下午5點30分許，母女倆待在平鎮租屋處時，廖女又因為年僅2歲半的女兒沒依照她的指令，將散落一地玩具收起，雖無置孩子於死地的故意，卻失控將重約12公斤的女兒舉起離地面130公分高後重摔在4公分厚度的地墊上，女童當場頭部著地。

調查指出，廖女三度連續高舉重摔，讓女兒頭部著地後，又以腳踹女兒胸口，造成女童受有深度昏迷，昏迷指數3分、急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移，大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害。

廖女直到發現女兒當場嘔吐、失去意識才驚覺不對勁，趕緊撥打119求救叫救護車送往衛福部桃園醫院急救，經院方緊急對女童實施開顱血塊清除手術及放置腦壓監測器，仍因傷勢嚴重造成女童呼吸衰竭須仰賴呼吸器生存，後因女童的頭部外傷導致創傷性腦損傷，直到今年1月2日凌晨1點因中樞神經衰竭死亡。

檢方認為，被告廖女所為觸犯家庭暴力防治法、兒童及少年福利與權益保障法、刑法的家庭暴力罪之成年人故意對兒童犯重傷害致死罪嫌。被告已成年，其故意對未滿7歲兒童即死者女童犯重傷害致死罪嫌，將依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至2分之1。