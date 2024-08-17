公共場所任意充電、屢勸不聽 法界：構成竊盜罪

周姓男子拿自己的電動自行車鋰電池，在高雄市立圖書館小港分館充電，經館方屢勸不聽，遭報警查辦，他雖一再聲稱自己不違法，但是法界認為他已觸法。

高雄市立圖書館在2008年因每月電費增加5%，當年6月1日正式公告不提供私人用電，並依「高雄市立圖書館閱覽注意事項」第26條規定，「如違反本注意事項規定，經本館人員規勸不聽者，本館得視情節輕重，請其離館並暫停其閱覽資格或註銷閱覽權利。情節重大者，依法報請警察機關處理。」

小港圖書分館因周姓男子連2天，拿電動自行車鋰電池去圖書館充電，規勸不聽，昨天才控告周涉嫌竊電，今天由小港警分局移送法辦。

律師徐弘儒表示，因圖書館訂有使用規則，當事人擅自充電「超出目的或非合理使用」，可構成竊盜罪。

律師葛光輝認為，公共場所的電能仍視為動產，若民眾是在不知情之下使用，可能不構成犯罪，但是，管理單位有公告，視為已「約定俗成」，當事人經制止充電仍擺明竊電，可構成竊盜罪，只是管理單位損失輕微，若雙方和解，檢察官仍可依職權不起訴或處分緩起訴。