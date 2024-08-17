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高雄啃老男向祖母要錢 氣弟阻止扔汽油彈…父母作證求情獲輕判

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄林姓男子向祖母要錢花用遭弟弟阻止，竟買汽油裝瓶，回家點燃寶特瓶的汽油，擲向父母和弟弟，幸汽油少，燃燒2秒就熄滅，未造成傷亡。高雄地方法院依恐嚇罪判刑6月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，2月5日林姓男子（29歲）在高雄市鼓山區住處，向祖母借錢被弟弟阻止，一氣之下，拿球棒砸損弟弟的機車，開車外出買汽油裝寶特瓶回家，見父母和弟弟在門口，坐在車內就點燃塞在瓶口的衛生紙，往父母、弟弟方向丟擲汽油瓶，立即開車離去。

由於汽油瓶內的汽油不多，林姓男子丟擲汽油瓶後，汽油瓶滾落一旁不久熄滅，未造成傷亡。但不久林男又折返住處，在車內持球棒揮舞，並對父母和弟弟大呼，「你們不要給我出門，不然我要給你們撞死」。警方據報，查捕林姓男子到案，全案經檢方依殺人未遂和放火罪嫌起訴。

林男在高雄地院審理時坦承犯行，但辯稱是一時生氣失控，丟汽油瓶想嚇嚇家人。父母和弟弟也幫他作證，說汽油瓶掉落的位置離家門口還有10公尺，不會燒到房子和家人。法官認為難構成放火燒住宅及殺人未遂罪，改依恐嚇罪，判林男6月徒刑，可易科罰金。

高雄男子點燃汽油瓶丟向父母和弟弟，獲輕判6月。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
高雄男子點燃汽油瓶丟向父母和弟弟，獲輕判6月。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

殺人未遂 父母

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