台南非法土資場33處魚塭回填營建混合物 檢方聲押3嫌

台南地檢署據報不肖業者經營非法土資場，涉在安南、七股、善化等33處魚塭回填營建混合物，環檢警昨出動百餘人同步開挖蒐證，帶回許姓等3名業者、20名工作人員，查扣挖土機等，訊後向法院聲押許等3業者，另19人分以3萬至20萬不等金額交保、1人另案通緝送監執行。

檢方指出，主任檢察官劉修言、檢察官林昆璋指揮台南市刑大、16個警分局及宜蘭縣刑大，以及南區環境管理中心、市府環保局等專案小組人員共100餘人，昨分持法院核發搜索票前往安南、七股及善化區等33處魚塭土地搜索及開挖。

專案小組人員運用挖土機等機具現場開挖及蒐證後，發現施姓、兩名許姓業者等分別在安南、七股及善化區等處魚塭土地經營非法土資場，且未經主管機關許可，將營建工地所產出營建混合物直接載運至魚塭回填及堆置。

專案小組除將涉案許等23人帶回偵訊，並在現場查扣非法回填掩埋營建混合物挖土機2輛及車輛6輛。

台南地檢署啟動團隊辦案模式，出動10多位檢察官協同複訊後，認施、兩名許姓等3名業者均涉犯違反廢棄物清理法中未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，及同法中未依規定領有廢棄物清除、處理文件，而從事廢棄物貯存、清除、處理罪等罪嫌，且有串供、滅證之虞，均向法院聲請羈押禁見。

另19名工作人員等分別以3萬元至20萬元不等金額交保，其餘1名工作人員因另案遭通緝，經檢察官訊問後送監執行。

檢方指出，專案小組發現不肖業者經營非法土資場，且主導仲介土方供應來源，將未妥善處理營建混合物回填、堆置在魚塭土地不合法場域，不但造成環境汙染，破壞環境品質，也觸犯廢棄物清理法等刑責。為維護國土永續發展，檢方也將持續與追查環保犯罪，守護民眾權益與健康。