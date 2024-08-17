前汐止市長黃建清圖利罪發監 因病遭拒收監

國民黨籍前台北縣汐止市長黃建清涉圖利，判刑6年定讞，發監執行時因罹患疾病，被獄方拒絕收監；士檢表示，依法停止執行，並持續派員查訪，確認後續停止執行原因是否消滅。

士林地檢署表示，黃建清判刑確定後，執行科檢察官立即依法傳喚其到案送監執行，由於獄方評估黃建清現罹患疾病，恐因執行而不能保其生命，以及衰老不能自理生活等原因，拒絕收監。

士檢指出，已依法停止執行，並陳報台灣高等檢察署准予備查，依規定持續派員查訪黃建清，確保其不再犯罪，後續查明停止執行的原因是否消滅，依法處理。

全案起於，「祭祀公業保儀大夫」因土地徵收有高達新台幣6000多萬元的補償費，當地蔡姓男子為領取這些款項，民國96年間請託時任汐止市長黃建清，利用不實資料使蔡男成為管理人。此外，「祭祀公業仙媽公」也有類似情形，後因法務部調查局介入，黃建清等人才收手。

一審的士林地方法院依貪污治罪條例圖利罪判處黃建清11年徒刑；二審台灣高等法院改以收賄罪判刑15年。最高法院撤銷判決，發回更審，高院更一審依收賄罪改判刑13年。

經上訴再撤銷發回，更二審認定無證據證明黃建清收賄，並依刑事妥速審判法規定減刑，改依圖利罪判處黃建清6年徒刑。最高法院再度撤銷發回，更三審則維持原判。

案經上訴，最高法院今年4月間駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制；檢察官將黃建清發監執行，由於黃建清罹患疾病，日前經獄方評估後拒絕收監，檢察官則依法停止執行，並持續掌握相關情況。