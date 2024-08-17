幼兒園性侵案…受害家長：應判無期 知情未報教職員未列共犯難接受

台北市私立培諾米達信義幼兒園長兒子毛姓教保員性侵、猥褻6名幼童，並拍攝私密性影像留存，被檢方依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴，台北地方法院昨併判刑28年。部分受害童家長今由勵馨基金會代發聲明，家長們認為加害人應判無期徒刑，對判決結果感到差強人意，且目前仍沒有知情不報的教職人員被列為共犯，令人難以接受。

受害家長謝謝法官在審判過程願意聆孩子們心聲納入考量，但認為毛姓教保員合併判決1252年多，實際執行期卻未被判無期徒刑，差強人意， 呼籲二審法官毋枉毋縱，後續也不應任意讓被告減刑或假釋。家長們認為被告應判決無期徒刑，且不得減刑與假釋。

家長也指出，111年7月起被告就有案在調查，在園的教職人員90%任職超過1年，對於被告有案在身怎麼可能不知道？但家長多次反映孩童異常現象，甚多名孩童陳述過程中表示曾多次求助於其他教職人員，但均被忽視或告知孩童不要亂說，且園內召開說明會從未有告知家長「被告有案在調查中」，這就是隱匿、包庇，就是共犯，質疑此案仍有許多知情未報的共犯還沒被揪出。

家長們說，本案目前無任何「知悉未依規定通報」的教職人員被認定為共犯，家長們實在難以接受，希望法院跟檢察官不要縱放知情未報的惡劣共犯。

家長聲明也質疑北市教育局一直拿「子法」當作藉口不願作出懲處，但家長們很疑惑「母法」 的教保人員服務條例第15條明訂知情人員依規定通報外，也要「直接通報主管機關」，兒少法第53條、幼兒照顧法第26條也明載「於執行業務時，知悉任何人有第23條、第24條 或前條第1項各款、教保服務人員條例第12條、第13條或第14條第1項各款行為之一，除依其他相關法律規定通報外，並應通報直轄市、縣（市）主管機關」且教保服務人員違反上述條例，未依規定通報者，處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，但台北市政府直至本月15日仍告知家長，倘若懲處不妥，國教署會有異議。

家長聲明，他們不相信這是國教署的見解，呼籲教育部重新檢視「通報」的定義，否則台北市政府會一直用「牴觸母法」的通報辦法將中央拉出來墊背，家長們不希望本案成為未來其他知情教保服務人員引以為借、有理由逃脫的案例，也盼政府別再拿老百姓的孩子當成改革白老鼠和籌碼，每個孩子都是父母的心頭肉，是父母的心肝寶貝。

聲明也建議，由於幼童對於性自主仍無法了解或同意的特殊性，相關兒少性侵案件，第一時間就應該扣押行為人 手機與3C產品作為證據。入職教職場域時，應繳納「良民證」，若申請人「有案在身」應「即時註記」，於終結後再更換新證，避免不肖之人全台亂竄。