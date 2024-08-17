監理站科員誤傳機密到496人群組 釀警方臨檢時間全曝光

交通部台中市監理站王姓科員製作監理站、台中市警局聯合路邊安檢預定表，內容記載當月預定臨檢時間、執勤人員，屬於機密文書，未料他用LINE傳給警方時因疏忽，不慎勾選一併傳至另個496人的群組導致機密外洩，檢方考量王坦承自首，依洩密罪嫌予以緩起訴處分，命向公庫支付3萬元。

檢、廉調查，王男（39歲）在監理站負責車輛綜合管理、路檢排班業務，應注意自己業務上執掌的「台中市監理站112年12月份監警聯合路邊安全檢查執勤工作預定表」中，因有台中監理站、台中市警局合作執行交通臨檢的時間、人員等，依規定是一般公務機密文書，不得洩漏。

王男2023年11月22日原本計將製作完成的PDF檔案，用LINE傳送給台中市交通大隊的警員，卻誤同時一併勾選傳到另一個LINE群組內，且該群組甚至多達496名成員，造成機密直接外洩，後有群組成員發現告知，王這才將檔案收回。

但因廉政署、調查局均獲報，依法將王男通知到案並移送偵辦；檢方訊時，王坦承不諱，並有其製作執勤工作預定表、LINE對話紀錄、群組截圖等可佐。

檢方以王涉犯公務員過失洩漏關於中國民國國防以外應秘密之消息罪嫌，考量王沒有前科，犯後已坦承，且深表悔悟，事後也主動向廉政官自首，加上其所為所生危害非巨，偵結予以緩起訴1年，並命他應向公庫支付3萬元，經台中高分檢駁回再議確定。