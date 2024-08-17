快訊

11縣市大雨特報！雨彈今起至下周二主攻南部 各地留意午後大雷雨

「亞洲王子」驚傳罹甲狀腺癌！張根碩認：一年前確診

陸船翻覆…金門南石滬岸際發現男屍 依這點排除是失蹤船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監理站科員誤傳機密到496人群組 釀警方臨檢時間全曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

交通部台中市監理站王姓科員製作監理站、台中市警局聯合路邊安檢預定表，內容記載當月預定臨檢時間、執勤人員，屬於機密文書，未料他用LINE傳給警方時因疏忽，不慎勾選一併傳至另個496人的群組導致機密外洩，檢方考量王坦承自首，依洩密罪嫌予以緩起訴處分，命向公庫支付3萬元。

檢、廉調查，王男（39歲）在監理站負責車輛綜合管理、路檢排班業務，應注意自己業務上執掌的「台中市監理站112年12月份監警聯合路邊安全檢查執勤工作預定表」中，因有台中監理站、台中市警局合作執行交通臨檢的時間、人員等，依規定是一般公務機密文書，不得洩漏。

王男2023年11月22日原本計將製作完成的PDF檔案，用LINE傳送給台中市交通大隊的警員，卻誤同時一併勾選傳到另一個LINE群組內，且該群組甚至多達496名成員，造成機密直接外洩，後有群組成員發現告知，王這才將檔案收回。

但因廉政署、調查局均獲報，依法將王男通知到案並移送偵辦；檢方訊時，王坦承不諱，並有其製作執勤工作預定表、LINE對話紀錄、群組截圖等可佐。

檢方以王涉犯公務員過失洩漏關於中國民國國防以外應秘密之消息罪嫌，考量王沒有前科，犯後已坦承，且深表悔悟，事後也主動向廉政官自首，加上其所為所生危害非巨，偵結予以緩起訴1年，並命他應向公庫支付3萬元，經台中高分檢駁回再議確定。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

LINE 監理站 警察

延伸閱讀

他花13K買偽造車牌爽爽開 AI巡防系統逮到又吃官司

露出馬「腳」！通緝男帶女友上摩鐵 遇臨檢躲棉被下被逮

監理站下鄉機車考照 雙溪公所完善服務民眾稱讚

舅舅曾遭詐千萬 北市男因慘痛經驗主動助警「斬車手」

相關新聞

境外認知作戰升級！盜帳號發飛官喪志文…這些系統都能當跳板

調查局陸續發現Dcard帳號假冒我國飛官身分，匿名發布「我打算加入民航，多陪伴家人」、「不想再續簽，甚至有年輕飛官寧願賠...

私幼園長之子性侵孩童判28年 受害家長：輕判無法接受

北市私立培諾米達信義幼兒園長兒子毛姓教保員，在園所擔任教保員期間性侵、猥褻6名幼童，一審遭法院判決28年，而當時市府遭控...

監理站科員誤傳機密到496人群組 釀警方臨檢時間全曝光

交通部台中市監理站王姓科員製作監理站、台中市警局聯合路邊安檢預定表，內容記載當月預定臨檢時間、執勤人員，屬於機密文書，未...

罵「嘴別那麼臭留給人探聽」判無罪 法官：尖酸但仍屬合理評論

邱女在臉書社群軟體的某個口罩團購交流社團，在某人的暱稱之留言板上，貼文「希望你好好刷牙，好好的人，請不要嘴巴那麼臭。留點...

涉網軍抹黑吳秉叡 新北議長之子違選罷法被訴

去年立委選舉期間網路出現影射新北市立委吳秉叡性侵文章，檢調查出是新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，委託男子蕭智鈞操作網路選戰，...

理科太太現身北院...與前夫見面「全程無交流」 她笑回9字

「理科太太」陳映彤與前夫離婚、爭取監護權期間，被控提供對方醫療資料給家事法庭，前夫提告後，理科太太被檢方依違反個人資料保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。