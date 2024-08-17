罵「嘴別那麼臭留給人探聽」判無罪 法官：尖酸但仍屬合理評論

邱女在臉書社群軟體的某個口罩團購交流社團，在某人的暱稱之留言板上，貼文「希望你好好刷牙，好好的人，請不要嘴巴那麼臭。留點給人探聽，免得以後18層嫌太淺」，被控妨害名譽。法官認為，邱女是針對訴人所張貼文章回應，出於一時忿激而為的情緒發言，用語雖尖酸苛薄，但仍在合理評論範圍。

基隆地院判決書指出，邱女今年3月，在特定多數人得共見共聞的臉書社群軟體的某處口罩交流社團，在某人暱稱的留言板上，發表「以上，希望你好好刷牙，好好的人，請不要嘴巴那麼臭。留點給人探聽，免得以後18層嫌太淺」貼文，被控公然侮辱罪嫌。

邱女向法官表示，她沒有公然侮辱之意，她的用語雖然不雅與刻薄，是以宗教輪迴角度規勸告訴人重視因果，與人結善緣，依照案發前因後果及語意脈絡，可見她是想請告訴人檢討自己用詞，並與其他網友建立良善關係，應保障憲法上言論自由之權利。

法官認為，邱女張貼的文字，是針對訴人所張貼文章回應，告訴人的貼文先以負面用詞「黃牛」、「假裝正派」、「想吐」等語暗諷其欲指涉的對象，用詞亦非文雅，邱女貼文回應表達自己看法，顯見邱女是針對告訴人就銷售口罩團購的手法有所不滿，且已有多次爭執而發表評論。

法官指出，從邱女全文的表意脈絡，難見有何侮辱之意，雖用字遣詞提到「好好刷牙、嘴臭」等詞彙，但僅諷刺告訴人的口德欠佳，表示自己之評論，甚而為筆戰。

法官說，稍通文理之人即可看出並非貶損告訴人生理衛生有何不妥之處，只是出於一時忿激而為的情緒發言，用語難免尖酸苛薄，未逾一般人可合理忍受的範圍。