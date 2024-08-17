聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉網軍抹黑吳秉叡 新北議長之子違選罷法被訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導記者房荷庭／台北報導

新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片
去年立委選舉期間網路出現影射新北市立委吳秉叡性侵文章，檢調查出是新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，委託男子蕭智鈞操作網路選戰，約定總報酬250萬元，蕭智鈞與男子洪湛閎冒用網友Dcard帳號，在境外發布以系統生成的不實文章，台北地檢署昨依違反選罷法等罪起訴蔣、蕭、洪及競辦總幹事鄧裕融4人。

檢方調查，去年8月，洪湛閎、蕭智鈞經林峻漢引介結識蔣欣璋，蔣欣璋有打選戰需求，委託蕭智鈞代為操作網路選戰，內容包括網路帶風向及攻擊競選對手，費用由林峻漢負擔。同年9月，蔣欣璋等4人在新北市一處招待所會面，由林峻漢將現金180萬交予湛閎及蕭智鈞，由洪湛閎提供蕭智鈞兩支手機操作，蕭智鈞再搜集一名網友的Dcard帳號密碼，入侵電腦設備測試。

蕭智鈞之後出境泰國，透過可避免追蹤的瀏覽器，連接泰國一間電信公司的浮動IP，使用假帳號發出標題為「立委老闆，是時候該面對我了吧？」文章，影射吳秉叡涉及性侵助理。

網路 蔣欣璋

延伸閱讀

蔣欣彰找網軍抹黑性侵被起訴 吳秉叡：盼司法盡速釐清真相

獨／找網軍抹黑吳秉叡涉性侵遭起訴 蔣欣彰今回應：沒有這樣的事情

找網軍抹黑吳秉叡涉性侵 新北市議長之子蔣欣璋等4人遭起訴

影／不滿民眾黨把綠提案退回 吳秉叡拍桌怒嗆黃國昌

相關新聞

涉網軍抹黑吳秉叡 新北議長之子違選罷法被訴

去年立委選舉期間網路出現影射新北市立委吳秉叡性侵文章，檢調查出是新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，委託男子蕭智鈞操作網路選戰，...

理科太太現身北院...與前夫見面「全程無交流」 她笑回9字

「理科太太」陳映彤與前夫離婚、爭取監護權期間，被控提供對方醫療資料給家事法庭，前夫提告後，理科太太被檢方依違反個人資料保...

花4508萬買高雄豪宅...卻見多處漏水 法院判決建商賠償201萬

一對夫婦斥資4508萬購買豪宅，不過房子屋頂花圃嚴重漏水問題遲未解決。夫婦提告後，高雄地院判決建商應將建物修繕到沒有漏水...

「快把事情釐清」京華城案柯文哲喊快傳訊 北檢：不便回應

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率爆增，柯文哲今天表示，台北市長不會針對個案去下指導棋...

影／戰地情人？台中警嘆「同樣劇情聽20遍」勸醒6旬婦保住139萬

台中一名6旬婦人日前在臉書認識自稱從美國到以色列擔任「戰地醫生」的網友，誤以為對方遭洗劫財物，急忙戶頭內的有存款139萬...

幣店勾結詐團境外洗錢還開發票 調查局：建構公私協力網絡

法務部調查局近期執行擴大打詐斷源專案及金融掃黑專案，查獲多起個人幣商、虛幣兌換所、幣店及虛擬資產交易所涉嫌詐欺及洗錢案件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。