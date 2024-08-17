涉網軍抹黑吳秉叡 新北議長之子違選罷法被訴

新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。圖／聯合報系資料照片 去年立委選舉期間網路出現影射新北市立委吳秉叡性侵文章，檢調查出是新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，委託男子蕭智鈞操作網路選戰，約定總報酬250萬元，蕭智鈞與男子洪湛閎冒用網友Dcard帳號，在境外發布以系統生成的不實文章，台北地檢署昨依違反選罷法等罪起訴蔣、蕭、洪及競辦總幹事鄧裕融4人。

檢方調查，去年8月，洪湛閎、蕭智鈞經林峻漢引介結識蔣欣璋，蔣欣璋有打選戰需求，委託蕭智鈞代為操作網路選戰，內容包括網路帶風向及攻擊競選對手，費用由林峻漢負擔。同年9月，蔣欣璋等4人在新北市一處招待所會面，由林峻漢將現金180萬交予湛閎及蕭智鈞，由洪湛閎提供蕭智鈞兩支手機操作，蕭智鈞再搜集一名網友的Dcard帳號密碼，入侵電腦設備測試。

蕭智鈞之後出境泰國，透過可避免追蹤的瀏覽器，連接泰國一間電信公司的浮動IP，使用假帳號發出標題為「立委老闆，是時候該面對我了吧？」文章，影射吳秉叡涉及性侵助理。