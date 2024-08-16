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台式監獄生活教化藝文技訓展售會 宜蘭登場

中央社／ 台北16日電

矯正署今天表示，台式監獄生活教化藝文及技訓作業聯合展售會，在宜蘭登場，讓外界瞭解矯正人員用心教化收容人復歸社會的成果。

矯正署發布新聞稿指出，矯正機關因擔負國內刑罰執行的重要任務，因在監禁性質場域，民眾平日受高牆阻隔，不易瞭解矯正人員用心教化收容人復歸社會的成果，這次趁舉辦「矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展售會」，向外界展示收容人悔過向善，認真學習一技之長的努力。

今年首次移師東部地區，在宜蘭中興文化創意園區舉行聯合展售會，今天上午10時起至18日下午6時止，推出為期3天的盛大展售會，現場除有收容人手做當地著名的三星蔥油餅，也有許多監所老字號熱銷商品，如屏東監獄醬油、明德外役監芒果冰淇淋及台中女子監獄巧克力等，不僅能試吃，更推出限量禮品抽獎活動，請民眾好康逗相報。

此外，聯合展售會也展出書法、國畫、漆器、陶藝等超過300件手工藝創作品，讓外界還能看到收容人為過去所犯下的錯誤而全力改變的成果，期盼各界能多予肯定接納，使其出監後能勇敢逐夢，不再陷入犯罪淵藪。

外役監 宜蘭 監獄 蔥油餅

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