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理科太太現身北院...與前夫見面「全程無交流」 她笑回9字

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

理科太太」陳映彤與前夫離婚、爭取監護權期間，被控提供對方醫療資料給家事法庭，前夫提告後，理科太太被檢方依違反個人資料保護法起訴，台北地院今天開庭，理科太太和前夫均有到庭，庭後問及雙方是否有眼神交流，理科太太說「哎唷，我們就是感情不好才離婚」，並提醒大家記得要普度。

2021年12月14日「理科太太」與前夫調解離婚，檢察官指控理科太太未經同意取得陳姓諮商心理師出具記有男方病史、用藥資料的紙條，並在2022年8月18日家事案件中將資料作為訴訟庭呈。

檢方偵辦時，陳姓諮商心理師否認傳遞個資給理科太太是為訴訟目的，檢方認為理科太太違背男方意願、逾越蒐集個資目的，觸犯違法利用他人特種個資罪而起訴。

台北地院今開庭，理科太太否認犯罪，並稱當時是前夫請她協助取得藥物，紙條內容是她和陳姓諮商心理師說的，而陳姓諮商心理師是在前夫接受諮商快結束時，將她叫進去並將紙條交給她時，沒有清楚說明目的，只有說「這張給你」。

理科太太說，因家事案件律師請她提出一些證據，她就將紙條交給律師，由律師在家事法庭中提出，她不懂的是諮商心理師不能開藥，也無法建議醫師開藥，所以寫這張紙條也不知道要幹嘛。

理科太太委任律師林煜騰指出，理科太太沒有違反個資法的主觀犯意和行為，紙條內容包括前夫所使用的藥物和病症，是理科太太轉知陳姓諮商心理師，再拿到紙條，認為紙條不是醫療病歷資料，因為諮商心理師沒有權利開立任何處方或提供藥物建議。

律師說，當初兩人仍是夫妻，理科太太是基於夫妻關係而取得紙條，並不適用個資法，也是前夫主動告知理科太太自己所需的藥物和病症發作次數，前夫也在YouTube頻道、另案家事案件中主動公開自己的病症，認為理科太太為了協助家事法官認定事實，妥適行使權利，才會提出紙條，符合個資法阻卻違法事由。

檢察官聲請傳喚陳姓諮商心理師、前夫作證，並聲請勘驗前夫和陳姓諮商心理師的手機對話紀錄；理科太太則聲請勘驗2019年11月25日YouTube影片、理科太太的手機對話內容，欲證明前夫曾自行公開病史，另仍在考慮聲請傳喚證人，想證明前夫曾將用藥狀況主動告知第三方，因此紙條內容不受隱私保護。

法官問及雙方是否有調解意願，前夫透過律師表示有意願調解，理科太太律師也說依前夫意願為主，會再和當事人討論。法官庭末諭知10月4日下午3點半再開庭。

理科太太陳映彤。記者林孟潔／攝影
理科太太陳映彤。記者林孟潔／攝影
理科太太的前夫John。記者林孟潔／攝影
理科太太的前夫John。記者林孟潔／攝影

個資 心理師 理科太太 離婚

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