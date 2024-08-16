花4508萬買高雄豪宅...卻見多處漏水 法院判決建商賠償201萬

一對夫婦斥資4508萬購買豪宅，不過房子屋頂花圃嚴重漏水問題遲未解決。夫婦提告後，高雄地院判決建商應將建物修繕到沒有漏水的狀態，並賠償屋價減損201萬餘元。全案可上訴。

這對夫妻於民國109年7月間，以合計新台幣4508萬元價格，向知名建商購買位於頂樓建物，以及3個車位。1個月後驗屋時，雙方發現客廳、主臥房、房間、廁所，部分天花板飾材等共7處滲漏水。

由於滲漏水來源為屋頂花圃，建商同意會把漏水修好再交屋，但在109年10月底交屋後，110年6月高雄降下豪大雨，除原本7處漏水點外，又再新增4處新的漏水點。

夫妻指控建商雖承諾修繕後才交屋，但僅願針對漏水點修繕，拒絕將頂樓露台防水層全面重新施作，由於交屋時建物是毛胚屋，漏水問題害他們一直無法進行裝潢作業，但建商卻不肯改善，因此提告要求建商應負責把漏水問題修到好，並賠償房屋漏水造成的屋價減損201萬餘元。

建商則辯稱，雙方交屋會勘時，已確認沒有滲漏水情事，雖然在110年6月遇到超大豪雨，出現多處滲漏水痕跡，公司願出面解決，但對方卻刻意誇大滲漏水程度，並自主停止裝修工程，所以不能將瑕疵都歸咎建商。