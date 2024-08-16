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「快把事情釐清」京華城案柯文哲喊快傳訊 北檢：不便回應

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

民眾黨主席柯文哲擔任台北市長任內的京華城案，被控涉嫌圖利財團讓容積率爆增，柯文哲今天表示，台北市長不會針對個案去下指導棋或干預，無法理解為什麼彭振聲被限制出境，如果司法是公平的，要傳訊他就傳訊，趕快把事情釐清。對此，北檢表示，不便回應。

京華城容積率爆增案，外界點名柯文哲將下一個被約談。柯文哲說，如果司法是公平的，要傳訊他就傳訊，趕快把事情釐清。對此，北檢今表示，不便回應。

柯文哲今天受訪表示，他事後有去查過京華城案，起初有議員陳情，再交由都發局處理，如果都發局想要公展，就依法公開展示一個月，看當地居民有沒有意見。

柯文哲說，他有發現蓋了兩個還三個章，剩下的就是都市計畫委員會、都市設計委員會、專案小組處理，他沒有再去過問；所以彭振聲被限制出境，他也覺得很奇怪，作為大會主持人，要每個委員都同意案子才會過，彭振聲只是會議主持的人，這也沒有什麼。

民眾黨前立委蔡壁如質疑，京華城公文沒有時任北市府副市長黃珊珊名字。柯文哲表示，這真的誣賴黃珊珊，北市府有好幾個副市長，每個人監管業務不一樣，建築類工程都是彭振聲管的，教育、社會、文化是黃珊珊負責，京華城所有公文，如果真的有黃珊珊的印章才有問題，因為不是黃珊珊監管的業務。

至於是否擔心彭振聲轉汙點證人反咬，柯文哲笑稱不會啦，一切公開透明，當初離開北市府前，公文99.8％已經是電子公文，容易查證，不會出現公文缺漏的情形。

民眾黨主席柯文哲。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者蘇健忠／攝影

北市府 彭振聲 柯文哲 黃珊珊

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