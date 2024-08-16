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影／戰地情人？台中警嘆「同樣劇情聽20遍」勸醒6旬婦保住139萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中一名6旬婦人日前在臉書認識自稱從美國到以色列擔任「戰地醫生」的網友，誤以為對方遭洗劫財物，急忙戶頭內的有存款139萬元先匯款應急。烏日警方獲報後，勸對方「美國、以色列、歐盟、聯合國將軍、軍官、情報員，同劇情聽20遍，國家派任務，難道他的國家沒有奧援？對方沒有親朋好友？需要靠陌生的你幫忙？」最後勸住婦人，成功保住她139萬積蓄。

另外，太平區1名4旬女子日前透過網路加入投資群組，陸續匯款新台幣150萬元，因帳上獲利80多萬元，原想獲利了結，結果對方以違約等，要求她再匯78萬8788元。女子到附近銀行匯款，因匯款金額數字太特殊，經行員報警，太平派出所警員王俞閔獲報到場勸說解釋下，才恍然大悟遭到詐騙，好在即時保住這筆積蓄，警方也將向上追查。

太平分局提醒民眾，詐騙集團常於網路社群，置入假投資廣告、傳送假投資簡訊、Line、臉書等，切勿輕易相信「穩賺不賠」等話術，如有任何疑問，請撥打165反詐騙專線或110報警，避免財產遭受損害。

烏日派出所巡佐高清文、警員葉峻賓接獲明道郵局行員通報，到場了解，6旬婦臉書認識1名自稱美籍華裔醫生，臉友稱他赴以色列戰場，下機後遭蒙面歹徒持槍挾持洗劫，只有紅十字會人員協助張羅三餐，急缺生活費，向婦人借2000元美金，婦人見中東地區緊張情勢升高，心疼不已，急忙到郵局要把自己戶頭內的有存款139萬元先匯款應急。最後在員警舉例出「同劇情聽20遍」，婦人才沒匯款，頻頻感謝員警及行員協助保住她的血汗錢，並直呼網路詐騙真恐怖。

烏日警分局提醒，網路交友千萬要謹慎小心，詐騙手法存在於生活周遭普通的日常中，千萬要記得保護自己，不要一時昏頭栽下去，人財兩失得不償失。

6旬婦人（右）日前誤以為自稱「戰地醫生」的網友在以色列遭洗劫財物，急忙要匯出139萬元應急，還好被警方勸阻，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
6旬婦人（右）日前誤以為自稱「戰地醫生」的網友在以色列遭洗劫財物，急忙要匯出139萬元應急，還好被警方勸阻，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
4旬女子（左）日前誤信網路投資群組，準備匯款78萬8788元，還好遇銀行行員、太平派出所警員王俞閔（右）勸組，才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
4旬女子（左）日前誤信網路投資群組，準備匯款78萬8788元，還好遇銀行行員、太平派出所警員王俞閔（右）勸組，才保住積蓄。記者趙容萱／翻攝

以色列 網路 詐騙集團

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