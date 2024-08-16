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認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，目前羈押於台北看守所。一向戴著斯文眼鏡的他，昨天在新北地方法院開庭時，罕見未戴眼鏡，事後傳出他本周二在律見後，遭另名收容人持筆筒砸頭攻擊。目前北所已對攻擊者進行違規處分，並調查全案起因及過程，據悉攻擊者供稱自己只是認錯人。

據了解，本周二8月13日下午，郭哲敏剛與律師討論案情律見完畢，當管理員正集合其他收容人，準備帶隊返回舍房時，1名收容人突然拿起一旁管理員辦公桌上的塑膠筆筒，砸向郭男頭部。

管理員見狀，立即制伏攻擊者，將郭男帶到所內衛生科檢查，所幸並無外傷或大礙，也沒有出現暈眩劇痛等異狀，因此昨天仍正常出庭。北所現正調查這起攻擊事件的緣由，郭哲敏也未表態是否提告，但據悉，攻擊者事後供稱自己只是認錯人，北所正持續釐清背後是否有其他因素。

因案羈押於台北看守所的八八會館負責人郭哲敏，傳出遭另名收容人持筆筒砸頭攻擊，北所正調查中。記者蔣永佑／攝影
因案羈押於台北看守所的八八會館負責人郭哲敏，傳出遭另名收容人持筆筒砸頭攻擊，北所正調查中。記者蔣永佑／攝影

提告 眼鏡 郭哲敏

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