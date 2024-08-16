認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

八八會館負責人郭哲敏因涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌洗錢217億元，目前羈押於台北看守所。一向戴著斯文眼鏡的他，昨天在新北地方法院開庭時，罕見未戴眼鏡，事後傳出他本周二在律見後，遭另名收容人持筆筒砸頭攻擊。目前北所已對攻擊者進行違規處分，並調查全案起因及過程，據悉攻擊者供稱自己只是認錯人。

據了解，本周二8月13日下午，郭哲敏剛與律師討論案情律見完畢，當管理員正集合其他收容人，準備帶隊返回舍房時，1名收容人突然拿起一旁管理員辦公桌上的塑膠筆筒，砸向郭男頭部。