蔣欣彰找網軍抹黑性侵被起訴 吳秉叡：盼司法盡速釐清真相
去年立委選舉期間，「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢調查出，新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，涉嫌委託男子蕭智鈞操作網路選戰，約定總報酬250萬元，蕭智鈞與男子洪湛閎冒用網友Dcard帳號，在境外發布以系統生成的不實文章。台北地檢署今偵結，依涉犯公職人員選舉罷免法，起訴蔣、蕭、洪及競辦總幹事鄧裕融等4人。
吳秉叡今透過臉書發文表示，感謝各界關心，如今台灣的民主是眾多前人流血奮鬥而來，應知其可貴，並努力珍惜、維護，秉叡認為選舉是為國舉才，更應在遵守法律下為爭取選民認同而努力，任何企圖以違法或不正手段妨害選舉，都是在破壞選舉公正與民主價值。
吳秉叡表示，盼司法調查盡速釐清真相，也期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，切莫再以不正手段妨害民主選舉。
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