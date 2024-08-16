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中信金老臣張明田內湖購地坑自家 2罪各判8年半...被最高法院撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進台北內湖安康段兩筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀資訊機房、行政大樓，高賣給公司套利8.9億餘元，一審依違反金融控股公司法判張15年徒刑，併科罰金5億元，二審改依2個特別背信罪各判8年6月、8年6月徒刑，併科9千萬、3億罰金，最高法院撤銷判決，發回台灣高等法院更審。

最高法院認為，檢方起訴認定張明田有2部分犯罪事實，而一審以一罪判刑，二審則認定為2罪，開庭時卻漏未告知張會以2罪判刑，違反權利告知義務。

最高法院指出，二審認定張明田家族透過關係人交易購地再出售的價金，依卷證資料無法判斷金額是否達到特別背信罪規定中「逾1億元」要件；另外，中信主張沒有因向張明田家族購地造成損失，二審也漏未審酌，需要再行調查。

撤銷理由指出，檢方上訴主張沒收犯罪金額的流向及帳戶，是否有流入參與人的帳戶內的部分，最高法院認為仍有調查釐清的必要性。

中國信託商業銀行2012年有擴充資訊機房、行政大樓需求，正尋覓合適廠辦地點，張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過弟弟張明人及家族掌握的永約公司，與長虹共同投資安康段土地，並隱匿關係人交易，內定出售給中信銀當資訊機房，中信銀因而損失1.8億餘元。

張明田2015年內定安康段另筆土地作為中信銀的行政大樓，以51億3980萬元將土地賣給中信銀，導致中信銀損失7.1億餘元，兩筆交易共讓中信金、中信銀損失8.9億餘元。

一審認為張明田利用職位指示下屬替個人投資服務，混淆公司分際，圖謀個人私利高達數億元，且否認犯行，惡性重大，依違反金融控股公司法特別背信罪，判張15年徒刑，併科罰金5億元。

二審審理後撤銷一審判決，針對機房與行政大樓弊案各處8年6月徒刑，各併科9千萬、3億罰金，另也判經理人陳永晋2罪各處8年、8年刑；張明田胞弟張明人同樣犯2罪，各判6年、6年徒刑，最高法院一併將陳永晋、張明人有罪部分撤銷，發回更審。

中信金控前行政長張明田。圖／聯合報系資料照片
中信金控前行政長張明田。圖／聯合報系資料照片

中信 政大 最高法院

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