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水泥壓送車出車禍 中警識破掛假車牌開罰還移送法辦
林姓男子駕駛水泥壓送車，在網路上花3萬多元買「特殊規格的偽造車牌」，懸掛假車牌上路時在台中市大雅區中清路發生車禍，大雅警分局員警眼尖發覺有異，查出是偽造車牌，通知林男到案說明，他到案後坦承，被告知將付出高額交通罰鍰，還要被移送法辦，他大喊吃不消。
大雅分局8月起執行「淨牌專案」，針對使用偽造、變造、註銷、吊銷的車牌及使用他車牌照、牌照吊扣期間行駛等違規行為強力取締。
40歲林姓男子是職業水泥壓送車駕駛人，他為了規避交通稽查，日前在網路上花3萬多元購買「特殊規格的偽造車牌」，掛上假車牌在大雅區中清路發生車禍，大雅分局員警眼尖發覺有異，深入調查發現被偽造的車牌登記在桃園市，交通事故發生時，該號牌仍在桃園地區行駛，比對廠牌、型號、顏色均不相符，依法通知林男到案說明。
大雅分局劉雲鵬分局長表示，警方平日執勤時，對車牌顯示車籍資料都會加強比對其廠牌、車款、顏色是否相符，若使用偽(變)造或矇領牌照，除依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照；另行為人將以觸犯刑法第212、216條，行使偽造特種文書罪移送地檢署偵辦。
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