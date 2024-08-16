快訊

安比颱風將觸千葉！東京迪士尼提早閉園 羽田、成田機場750航班取消

袋鼠舞錯了嗎？霹靂舞澳洲國手被嘲笑，奧運比賽大論戰

獨／iPhone 15「入手甜甜價」搶優惠！這款便宜7710元 它1個月再降1700元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水泥壓送車出車禍 中警識破掛假車牌開罰還移送法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

林姓男子駕駛水泥壓送車，在網路上花3萬多元買「特殊規格的偽造車牌」，懸掛假車牌上路時在台中市大雅區中清路發生車禍，大雅警分局員警眼尖發覺有異，查出是偽造車牌，通知林男到案說明，他到案後坦承，被告知將付出高額交通罰鍰，還要被移送法辦，他大喊吃不消。

大雅分局8月起執行「淨牌專案」，針對使用偽造、變造、註銷、吊銷的車牌及使用他車牌照、牌照吊扣期間行駛等違規行為強力取締。

40歲林姓男子是職業水泥壓送車駕駛人，他為了規避交通稽查，日前在網路上花3萬多元購買「特殊規格的偽造車牌」，掛上假車牌在大雅區中清路發生車禍，大雅分局員警眼尖發覺有異，深入調查發現被偽造的車牌登記在桃園市，交通事故發生時，該號牌仍在桃園地區行駛，比對廠牌、型號、顏色均不相符，依法通知林男到案說明。

大雅分局劉雲鵬分局長表示，警方平日執勤時，對車牌顯示車籍資料都會加強比對其廠牌、車款、顏色是否相符，若使用偽(變)造或矇領牌照，除依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定，處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照；另行為人將以觸犯刑法第212、216條，行使偽造特種文書罪移送地檢署偵辦。

台中市日前發生水泥壓送車車禍，大雅分局員警查出該車掛假車牌，開罰還依法偵辦。圖／警方提供
台中市日前發生水泥壓送車車禍，大雅分局員警查出該車掛假車牌，開罰還依法偵辦。圖／警方提供
台中市日前發生水泥壓送車車禍，大雅分局員警查出該車掛假車牌，開罰還依法偵辦。圖／警方提供
台中市日前發生水泥壓送車車禍，大雅分局員警查出該車掛假車牌，開罰還依法偵辦。圖／警方提供

桃園 網路 車禍

延伸閱讀

南投警抓假車牌件數增4成 9月底前淨牌專案加強取締

金管會提醒 微型電動二輪車車主應投保強制汽車責任保險及領牌

假牌一大堆！台中秒齡女夜駕扣牌保時捷 掛假車牌上路遭警逮

酒駕被扣車牌 他異想天開剪黑色紙貼成數字黏壓克力板

相關新聞

蔣欣彰找網軍抹黑性侵被起訴 吳秉叡：盼司法盡速釐清真相

去年立委選舉期間，「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢調查出，新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，涉嫌委託男子蕭智...

獨／找網軍抹黑吳秉叡涉性侵遭起訴 蔣欣彰今回應：沒有這樣的事情

去年立委選舉期間，「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢調查出，新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，涉嫌委託男子蕭智...

中信金老臣張明田內湖購地坑自家 2罪各判8年半...被最高法院撤銷

中信金控前行政長張明田被控透過私人管理的公司，買進台北內湖安康段兩筆土地，並運用影響力，內定作為中信商銀資訊機房、行政大...

水泥壓送車出車禍 中警識破掛假車牌開罰還移送法辦

林姓男子駕駛水泥壓送車，在網路上花3萬多元買「特殊規格的偽造車牌」，懸掛假車牌上路時在台中市大雅區中清路發生車禍，大雅警...

找網軍抹黑吳秉叡涉性侵 新北市議長之子蔣欣璋等4人遭起訴

去年立委選舉期間「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢調查出，新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，涉嫌委託男子蕭智鈞...

影／改管噪音炸街...台中男被逮二度酒駕拒測又無照 吞罰38萬！

台中謝姓男子騎機車因改裝排氣管噪音過大，被列為加強取締目標遭攔查，警方見他臉色通紅、散發酒氣，謝辯稱他眼睛有結膜炎，又質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。