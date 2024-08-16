水泥壓送車出車禍 中警識破掛假車牌開罰還移送法辦

林姓男子駕駛水泥壓送車，在網路上花3萬多元買「特殊規格的偽造車牌」，懸掛假車牌上路時在台中市大雅區中清路發生車禍，大雅警分局員警眼尖發覺有異，查出是偽造車牌，通知林男到案說明，他到案後坦承，被告知將付出高額交通罰鍰，還要被移送法辦，他大喊吃不消。

大雅分局8月起執行「淨牌專案」，針對使用偽造、變造、註銷、吊銷的車牌及使用他車牌照、牌照吊扣期間行駛等違規行為強力取締。

40歲林姓男子是職業水泥壓送車駕駛人，他為了規避交通稽查，日前在網路上花3萬多元購買「特殊規格的偽造車牌」，掛上假車牌在大雅區中清路發生車禍，大雅分局員警眼尖發覺有異，深入調查發現被偽造的車牌登記在桃園市，交通事故發生時，該號牌仍在桃園地區行駛，比對廠牌、型號、顏色均不相符，依法通知林男到案說明。