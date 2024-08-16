找網軍抹黑吳秉叡涉性侵 新北市議長之子蔣欣璋等4人遭起訴
去年立委選舉期間「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢調查出，新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，涉嫌委託男子蕭智鈞操作網路選戰，約定總報酬250萬元，蕭智鈞與男子洪湛閎冒用網友Dcard帳號，在境外發布以系統生成的不實文章。台北地檢署今偵結，依涉犯公職人員選舉罷免法，起訴蔣、蕭、洪及競辦總幹事鄧裕融等4人。
檢方指出，去年8月間，洪湛閎、蕭智鈞經林峻漢引介結識蔣欣璋，蔣因有打選戰需求，委託蕭代為操作網路選戰，內容包括：網路帶風向及攻擊競選對手，雙方約定報酬250萬元，費用由男子林峻漢負擔。同年9月4日，蔣等4人在新北市一處招待所會面，由林將現金180萬交付予洪及蕭朋分。
檢方指出，蔣欣璋明知個人對同一擬參選人每年捐贈金額不得超過10萬，卻仍接受林的政治獻金，而且未依法存入政治獻金專戶及申報。蔣、林違反政治獻金部分，另行函送監察院處理。
之後，鄧裕融持續透過訊息催促洪、蕭的進度，洪、蕭則欲以發表及散布不實言論方式，影響吳秉叡的選情。洪提供蕭兩支手機操作，蕭則不法搜集一名網友的Dcard帳號密碼，入侵他人電腦設備，進行測試。
同年12月間，蕭出境赴泰國，使用CHATGPT查詢「如何撰寫一篇讓人相信有性醜聞的文章」，得出扮演女助理的角色的答案後，而生不實文章內容靈感，再於同月20日，透過可避免追蹤的瀏覽器，連接泰國一間電信公司提供的浮動IP，使用先前搜集的網友Dcard帳號發出標題為「立委老闆，是時候該面對我了吧？」文章，內文影射吳秉叡涉及性侵助理的不實事項。
蕭智鈞發文後，便告知洪湛閎，他要回國，而且手機要丟到河底。洪則是得知蕭遭偵辦後，刪除他與蕭的LINE對話紀錄，重置手機，湮滅證據。
檢調於6月中旬發動搜索，約談蔣欣璋等3人，訊後諭知蔣欣璋100萬交保、鄧裕融30萬交保，洪湛閎遭聲押禁見。
檢方指出，蔣欣璋、鄧裕融及洪湛閎否認有涉犯選罷法及加重誹謗犯行，但經查，本案網路選戰委任金額180萬採現金交付，又未依規定入政治獻金帳專戶，導致難以追查金流。此外，蕭屢屢當面或以訊息向洪等人表示要出國、打比較危險的、手機要丟了及銷毀手機，依一般人正常智識成年人，應均可預見蕭出國刊登的文章，有使候選人不當選而散布不實之事及加重誹謗的重大嫌疑，可認蔣欣璋、鄧裕融及洪湛閎等人對於使候選人不當選而散布不實之事及加重誹謗等罪嫌，至少有未必故意。檢方今依涉犯公職人員選舉罷免法之使候選人不當選而散布不實之事等罪，提起公訴。
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