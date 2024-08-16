找網軍抹黑吳秉叡涉性侵 新北市議長之子蔣欣璋等4人遭起訴

去年立委選舉期間「Dcard」出現文章影射新北市立委吳秉叡性侵，檢調查出，新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，涉嫌委託男子蕭智鈞操作網路選戰，約定總報酬250萬元，蕭智鈞與男子洪湛閎冒用網友Dcard帳號，在境外發布以系統生成的不實文章。台北地檢署今偵結，依涉犯公職人員選舉罷免法，起訴蔣、蕭、洪及競辦總幹事鄧裕融等4人。

檢方指出，去年8月間，洪湛閎、蕭智鈞經林峻漢引介結識蔣欣璋，蔣因有打選戰需求，委託蕭代為操作網路選戰，內容包括：網路帶風向及攻擊競選對手，雙方約定報酬250萬元，費用由男子林峻漢負擔。同年9月4日，蔣等4人在新北市一處招待所會面，由林將現金180萬交付予洪及蕭朋分。

檢方指出，蔣欣璋明知個人對同一擬參選人每年捐贈金額不得超過10萬，卻仍接受林的政治獻金，而且未依法存入政治獻金專戶及申報。蔣、林違反政治獻金部分，另行函送監察院處理。

之後，鄧裕融持續透過訊息催促洪、蕭的進度，洪、蕭則欲以發表及散布不實言論方式，影響吳秉叡的選情。洪提供蕭兩支手機操作，蕭則不法搜集一名網友的Dcard帳號密碼，入侵他人電腦設備，進行測試。

同年12月間，蕭出境赴泰國，使用CHATGPT查詢「如何撰寫一篇讓人相信有性醜聞的文章」，得出扮演女助理的角色的答案後，而生不實文章內容靈感，再於同月20日，透過可避免追蹤的瀏覽器，連接泰國一間電信公司提供的浮動IP，使用先前搜集的網友Dcard帳號發出標題為「立委老闆，是時候該面對我了吧？」文章，內文影射吳秉叡涉及性侵助理的不實事項。

蕭智鈞發文後，便告知洪湛閎，他要回國，而且手機要丟到河底。洪則是得知蕭遭偵辦後，刪除他與蕭的LINE對話紀錄，重置手機，湮滅證據。

檢調於6月中旬發動搜索，約談蔣欣璋等3人，訊後諭知蔣欣璋100萬交保、鄧裕融30萬交保，洪湛閎遭聲押禁見。