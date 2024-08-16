影／改管噪音炸街...台中男被逮二度酒駕拒測又無照 吞罰38萬！

台中謝姓男子騎機車因改裝排氣管噪音過大，被列為加強取締目標遭攔查，警方見他臉色通紅、散發酒氣，謝辯稱他眼睛有結膜炎，又質疑警方「沒事攔我幹嘛？」並堅持拒絕酒測，警方發現他這是這二度拒測，當場開出拒測36萬元、無照駕駛的2萬4000元罰單，機車也被移置保管。

台中第二分局指出，立人派出所長何永州、警員洪瑞麟8月10日下午1點在北區中清路、北平路口發現1輛多次被通報噪音的普通重型機車，上前攔停謝姓騎士（47歲）見他臉色通紅、身上散發酒氣，但謝疑似緊張不停抽菸且眼神猶疑。

警方告知他因為排氣管聲音過大才攔查，是加強取締的噪音車目標，謝卻堅稱自己沒有喝，還扯說眼睛有「結膜炎」，又質疑警方沒事為何要攔他。

警方一再解釋，因他機車排氣管噪音過大，若不改善不只他們會攔，以後很多人都會攔你，同時要他出示證件，未料謝男卻問說「我如果不測也不行嗎？」「可以試吹嗎？」

警方隨即告知他拒測法律後果，也尊重他是否拒測決定，謝則告知自己已非首次拒測，警方也馬上告訴他，這樣就不只18萬元了，罰鍰會再往上加，要他好好考慮一下，最後僵持多時下，謝才果斷說出「不吹！」

警方指出，因謝男已是第二度酒駕拒測，警員當場開罰36萬，以及無照駕駛2萬4000元，該輛機車則移置保管，須待謝男繳清罰款後才能領回，且車牌吊扣2年內也完全無法使用。

至於改裝排氣管噪音超標部分，警方也一併通報環保局，謝男之後還要面臨環保局檢驗裁罰，謝面臨慘痛代價直呼倒霉。

第二分局也說，今年勤務中攔查、蒐證並通報疑似非法改裝噪音車輛已達3765件，噪音管制法第28條規定，車輛不符合噪音管制標準者，可處1800元以上3600元以下罰鍰。另任意變更車輛排氣管、消音器行為，會觸犯道路交通管理處罰條例第16條規定，可處900元以上1800元以下罰鍰。

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