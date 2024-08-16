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餵浪浪未拴住害騎士摔癱 7旬婦起訴
李姓男子去年騎車行經高雄市鳳山區北賢街，突然遭附近流浪狗追趕，李反應不及摔車，傷到腦部癱瘓。李妻不滿，質疑餵養流浪狗的歐姓婦人沒盡照顧責任，對歐婦提告，檢方認為車禍與歐女有關，依過失重傷害罪嫌起訴。
檢方調查，七十歲歐婦見家裡附近常有流浪狗徘徊，她為此向蔡姓洗車場業者（不起訴處分）承租空間放置狗籠，一有時間就會到洗車場餵養流浪狗。
去年一月廿七日下午四點，歐婦餵狗時打開狗籠，狗兒卻衝出狗籠，當時李正巧騎機車經過，來不及反應而摔車，頭部受到重傷。李蜘蛛膜下腔出血，送醫急救雖撿回一命，但仍併發水腦症，因全身癱瘓需要家人廿四小時照顧。
李妻認為歐婦為了餵養流浪狗，卻沒將狗拴好，害她老公摔車癱瘓，氣得提告。檢警偵辦時，歐婦坦承當天確實沒將狗拴好。
檢方依據交通事故鑑定委員會報告，認定該起車禍為歐婦疏縱寵物在道路奔跑，為李車禍主因，考量李所受傷害，昨偵結依過失重傷害罪嫌起訴歐婦。
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