台中地檢署。記者曾健祐／攝影 台中地檢署偵辦刑事局三線二星警政監林明佐擔任台中市刑大隊長期間，涉嫌洩密給九州天下博弈集團，除將林及博弈負責人聲押獲准外，繼上月發現博弈集團委任律師洪家駿洩密，命洪五十萬元交保，前天又傳前檢察官轉任的知名律師王捷拓也捲入，檢方搜索複訊後依洩密罪嫌命王卅萬元交保。

王捷拓說，針對檢方認定洩密，已充分向檢察官說明、解釋，不認為有構成，但仍尊重檢察官後續調查，因案件仍在偵查中，不便說明細節。

據了解，此次被檢方認為王涉嫌洩密案件是三年前「九州娛樂城」涉及的命案，王在一、二審都是管姓主嫌的委任辯護人，一審時管被認定是殺人主謀，判刑十七年，上訴二審以無證據認定管有指使殺人，改依指揮犯罪組織罪判四年六月，刑度大減。

王捷拓是司法官訓練所卅七期結業，曾任南投、台中地檢署檢察官，調升主任後期耕耘緝毒專組，曾任司法官訓練所講師，指導過不少年輕檢察官，更打破以往幾乎得從黑金組派主任慣例。中部有多名主任都是自王當年帶領的緝毒專組派升，王在中檢頗有威望。

王也曾獲模範公務員、公務員傑出貢獻獎，在台灣高等檢察署任職期間擔任偵查資料中心執行秘書，負責全國毒品、掃黑，卸下公職轉任律師後，曾受委託替外號「百億總裁」的新力旺控股負責人莊周文辯護，還有瑪莎拉蒂惡煞痛毆男大生案，也是找上王的事務所。

中檢偵辦九州天下博弈集團案，四月底聲押林明佐再陸續抓到陳姓負責人，偵辦期間發覺有人通風報信，七月十七日再搜索律師洪家駿，依洩密罪命五十萬元交保。

詎料檢方偵辦博弈案近尾聲，懷疑王捷拓多年前受「九州娛樂城」所涉命案委任期間也涉嫌洩密，十四日指揮調查局搜索王捷拓住處、事務所等三地，王的手機被查扣。

檢方複訊後以王涉犯洩密罪嫌，嫌疑重大且有串、滅證之虞，考量無羈押必要，命卅萬元交保，另兩名證人請回。