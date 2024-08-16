屏東市前市長林亞蒓夫婦涉貪 234罪定讞

屏東市前市長林亞蒓與丈夫藍俊良虛報補助款買球具、免治馬桶詐領959萬元，被依234個貪汙罪判刑定讞，但另外8罪被最高法院撤銷、發回。高雄高分院更三審認為無證據顯示林亞蒓知情這8項指控，判無罪，但藍偽造私文書則判9月得易科罰金之刑。最高法院駁回上訴確定。

林亞蒓2006年3月1日至2014年2月28日任屏縣議員時，夫婿藍俊良以「希望工程協會」等名義取得林亞蒓的議員建議箋詐領補助款。

藍俊良持偽造領據、支用明細表及黏貼憑證等資料，向屏縣府申領款項，致縣府承辦人員因見有縣長批示、議員建議箋後，誤信藍確實有購買物品或辦理活動，將建議補助款撥付給藍。

更三審認為，檢方起訴的8罪中，依證人前縣長曹啟鴻等人證述，無法證明林亞蒓知情，也無證據顯示縣長批示、議員建議箋是由林亞蒓處理，判林亞蒓無罪。