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向戶政機關申請「由男變女」不成 法官判等補件再說

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

跨性別者Vivi持判決書及照片申請性別「由男變女」，戶政機關以其申請不符要件否准，Vivi打行政訴訟；台北高等行政法院審理，今天判決撤銷原處分，令戶政所應等Vivi補件再作適法之處分。可上訴。

Vivi2023年4月持法院判決及13張照片赴台北市大安區戶政事務所申請性別變更，戶政所5月發函否准，請Vivi依規定所指的診斷書再向全國任一戶政事務所辦理，Vivi不服，提起行政訴訟，主張性別認同過程中沒有醫療需求，沒有必要提出醫療證明。

法官認為，大安區戶政事務所未依照最高行政法院判決意旨命Vivi補正，且Vivi的主張不足以使合議庭獲致直接變更性別登記處分的心證，以Vivi目前提出的證據，仍不足以探知其已然確認自身最後性別認同的抉擇，不過，戶政所命Vivi補正不只1份的鑑定報告或診斷證明，程序屬違法。

判決書指出，戶政所是否作成性別登記變更為女性的行政處分，應視戶政所要求Vivi補正提出不只1份由專精於性別不安、變性領域的執業醫師或精神、心理學領域的專家學者出具的鑑定報告或診斷證明，戶政所應另作適法處分。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

跨性別 醫師

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