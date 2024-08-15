聽新聞
test
0:00 / 0:00
向戶政機關申請「由男變女」不成 法官判等補件再說
跨性別者Vivi持判決書及照片申請性別「由男變女」，戶政機關以其申請不符要件否准，Vivi打行政訴訟；台北高等行政法院審理，今天判決撤銷原處分，令戶政所應等Vivi補件再作適法之處分。可上訴。
Vivi2023年4月持法院判決及13張照片赴台北市大安區戶政事務所申請性別變更，戶政所5月發函否准，請Vivi依規定所指的診斷書再向全國任一戶政事務所辦理，Vivi不服，提起行政訴訟，主張性別認同過程中沒有醫療需求，沒有必要提出醫療證明。
法官認為，大安區戶政事務所未依照最高行政法院判決意旨命Vivi補正，且Vivi的主張不足以使合議庭獲致直接變更性別登記處分的心證，以Vivi目前提出的證據，仍不足以探知其已然確認自身最後性別認同的抉擇，不過，戶政所命Vivi補正不只1份的鑑定報告或診斷證明，程序屬違法。
判決書指出，戶政所是否作成性別登記變更為女性的行政處分，應視戶政所要求Vivi補正提出不只1份由專精於性別不安、變性領域的執業醫師或精神、心理學領域的專家學者出具的鑑定報告或診斷證明，戶政所應另作適法處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言