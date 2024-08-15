向戶政機關申請「由男變女」不成 法官判等補件再說

跨性別者Vivi持判決書及照片申請性別「由男變女」，戶政機關以其申請不符要件否准，Vivi打行政訴訟；台北高等行政法院審理，今天判決撤銷原處分，令戶政所應等Vivi補件再作適法之處分。可上訴。

Vivi2023年4月持法院判決及13張照片赴台北市大安區戶政事務所申請性別變更，戶政所5月發函否准，請Vivi依規定所指的診斷書再向全國任一戶政事務所辦理，Vivi不服，提起行政訴訟，主張性別認同過程中沒有醫療需求，沒有必要提出醫療證明。

法官認為，大安區戶政事務所未依照最高行政法院判決意旨命Vivi補正，且Vivi的主張不足以使合議庭獲致直接變更性別登記處分的心證，以Vivi目前提出的證據，仍不足以探知其已然確認自身最後性別認同的抉擇，不過，戶政所命Vivi補正不只1份的鑑定報告或診斷證明，程序屬違法。