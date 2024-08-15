蘭嶼核廢遷移案開罰1000萬 行政訴訟判台電免罰確定

台電公司因蘭嶼核廢遷移計畫跳票，遭核能安全委員會認為是人力不足、無法獲得地方民眾支持，進而影響地方政府辦理公投的意願，台電被裁罰1000萬元，最高行政法院今天判決台電撤銷罰鍰確定。

行政院原子能委員會（已改制為核能安全委員會）2016年7月對台電公司開罰，主張因貯放在蘭嶼的低階核廢料遲未遷移，台電未能於2016年3月底前提出最終處置場址，依法開罰台電1000萬元。

台電提行政訴訟主張，當初建議候選場址已經公告，經濟部也函請候選場址的台東縣與金門縣政府辦理公民投票，但2個地方政府拒絕配合，不能據以認定台電不作為。

台北高等行政法院審理認為，台電並無地方政府監督權責，請求撤撤原處分為有理由，判台電免罰，案經上訴，最高行政法院廢棄發回。