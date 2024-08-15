台中名律被控洩密 事務所聲明：偵查中辯護權已達噤聲

台中市知名律師王捷拓被檢方指控涉嫌洩密，昨天檢調搜索王的事務所，通知王與另名證人到地檢署應訊，訊問時間超過10小時，今天凌晨檢方才命王以30萬元交保，王未接受媒體採訪，不過晚間王的律師事務所代表，發了一紙聲明，提到偵查中辯護權行使，對當事人有利事項，「已達只能噤聲的地步」，也說相關界線、限制對象為何，應探求法律真意，非以片面意見為據。

律師王捷拓涉洩密罪，檢察官今天凌晨命王以30萬元交保，王未接受採訪，不過王的觀晰科技法律事務所，今晚發布兩點聲明。

聲明提到，首先、越來越弱勢的偵查中辯護權行使，執業律師立於此情況下，就案情及當事人有利事項，對外幾乎已達只能噤聲的地步，但辯護人尚有為被告探究案情、蒐集證據的法定義務，然於現今司法實務操作下，顯已無法有效行使。

其次、偵查中律師的辯護權行使界線、業務祕密的範圍及偵查不公開之界線、限制對象究竟為何？ 應該要積極探求法律真意，而非依片面意見為據。為了維護偵查中辯護權，本所會持續提供強力及有利的法律上主張，以維法律確信，並避免司法天秤有所失衡。

台中地檢署表示，檢察官偵辦王姓律師涉嫌洩密案件，14日指揮法務部調查局中部地區機動工作站調查官，持搜索票，搜索被告王住處及其執業事務所等3處所，查扣相關證物，並通知被告王及有關證人等2人到案說明。

王經檢察官偵訊後，認涉嫌刑法第132條第3項洩密罪之犯罪嫌疑重大，有勾串同案被告或證人之虞，及有湮滅證據之虞，但無羈押之必要，諭知具保30萬元候傳，全案將持續追查偵辦。

據透露，此次被檢方認為王涉嫌洩密案件是3年前「九州娛樂城」打手基地案，王在一、二審都是管的委任律師，一審時管被認定是殺人主謀，判刑17年，但上訴二審後，合議庭認為，無證據認定管有指使殺人，改依指揮犯罪組織罪，判刑4年6月，比起一審刑度大減。